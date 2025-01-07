Resmen Yoğurt Kabı: Fenomen Ezgi Fındık'ın "Çok Limited" 165 Bin TL'lik Çantası Alay Konusu Oldu!
Resmen Yoğurt Kabı: Fenomen Ezgi Fındık'ın "Çok Limited" 165 Bin TL'lik Çantası Alay Konusu Oldu!
Son zamanların gözde influencer'ı Ezgi Fındık, geçtiğimiz saatlerde 'unboxing'ini yaptığı çantasıyla gündeme oturdu. Geçen sene sahte çantalar taktığı öne sürülen Ezgi Fındık iddiaları yalanlamıştı. Kendisine yılbaşı hediyesi olarak aldığı buz kovası, yoğurt kabı ve sefer tası başta olmak üzere birçok şeye benzetilen Hermes çanta sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Gelin, neler olmuş beraber bakalım! 😂
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Özellikle son yıllarda, ülkemizde en çok dikkat çeken Influencer'lardan biri şüphesiz Ezgi Fındık oldu.
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Paylaşımlarıyla keşfetimizden eksik olmayan Ezgi Fındık, görenlerin çenesini yoran lüks hayatının her detayını paylaşıyor.
Ülke ülke dolaşan, ne zaman baksak başka bir yerin keyfini süren Ezgi Fındık, takdir edersiniz ki her biri marka kombinleriyle de sık sık dikkat çekiyor. Kombinlerin en can alıcı parçaları da her zaman çantaları oluyor...
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene marka çantalarının aslında imitasyon olduğu iddiası ortaya atılmış, Fındık'tan ise "Arkadaşlar bu karalama ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Avukatım herkesle tek tek ilgileniyor. Faturaları mevcut olan ürünlere iftira atanlar elbet karşılığını bulacaktır" cevabı gecikmemişti.
Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Ezgi Fındık, geçtiğimiz saatlerde de yine çantalarından biriyle gündeme oturdu.
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Aşağıda gördüğünüz Hermès çantanın "unboxing"ini yapan Ezgi Fındık, bir arkadaşının önerisiyle aldığı 165 bin TL'ye tekabül eden çantayı tanıtırken yine havasından geçilmiyordu.
Buyurun, "çok limited" parçanın detaylarını önce bir beraber görelim 😂
Sonra da çantanın şeklini şemalını görünce kendini tutamayan kullanıcılar neler demiş ona bakalım!👇
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👇 Siz ne düşünüyorsunuz?
Bu çantaya 165 bin TL verir miydiniz? 🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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