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Şahane Pazar’la Hafızalara Kazınan İpek Tanrıyar’ın Son Hali Dikkat Çekti

Şahane Pazar’la Hafızalara Kazınan İpek Tanrıyar’ın Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 17:41
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Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle sunduğu Şahane Pazar’la hafızalara kazınan İpek Tanrıyar, hastaneden yaptığı esprili paylaşımla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafa düştüğü not kadar kısa, kıvırcık ve beyaz saçları da dikkat çekti. Saçlarını yıllardır boyatmayan Tanrıyar, bu kararı neden aldığını daha önce anlatmıştı.

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Pazar günlerini Şahane Pazar başında geçirenler İpek Tanrıyar’ı iyi hatırlayacaktır.

Pazar günlerini Şahane Pazar başında geçirenler İpek Tanrıyar’ı iyi hatırlayacaktır.

Kariyerine mankenlik ve fotomodellikle başlayan İpek Tanrıyar’ın televizyon izleyicisiyle asıl buluşması Şahane Pazar’la oldu. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikte sunduğu program, onu podyumlardan ekranlara taşıdı. Tanrıyar bir yandan da oyunculuk yapıyordu. Bir Tatlı HuzurKaraoğlanSerseriSensiz Olmuyor ve Sıla, 2000’li yıllarda rol aldığı yapımlar arasındaydı. Kimi izleyicinin aklında Uygur kardeşlerle yaptığı sunuculuk, kimininkinde ise Serseri’deki Eylül karakteri kaldı. 

Tanrıyar, 2019’da Murat Evler’le evlendi. Çiftin oğulları Aras, 2020’de dünyaya geldi. Tanrıyar, ekranlardan uzaklaştığı yıllarda Şahane Pazar ekibiyle de yeniden bir araya geldi. Süheyl ve Behzat Uygur’la yıllar önce verdikleri bir pozu yeniden canlandırıp Instagram’da paylaşınca, eski programı hatırlayan takipçilerinin gözü bu kez saçlarına takıldı. Fotoğrafa gelen yorumlar arasında “Değişen sadece saç rengi” diyenler de vardı.

Kısa ve kıvırcık beyaz saçlarıyla dikkat çeken Tanrıyar, boyayı neden bıraktığını anlatmıştı.

Kısa ve kıvırcık beyaz saçlarıyla dikkat çeken Tanrıyar, boyayı neden bıraktığını anlatmıştı.

İpek Tanrıyar’ın son fotoğraflarında öne çıkan beyaz saçlarının hikayesi çok daha eskiye dayanıyor. Tanrıyar, saçlarının 16 yaşından beri beyazladığını söylemişti. Yıllarca saçlarını boyatan eski manken, bir süre sonra kuaförde geçirdiği zamana üzülmeye başladığını anlattı. Sonunda saçlarını makasla kestiğini ve boyamayı bıraktığını söyledi. Bugün kısa ve kıvırcık kullandığı saçları, o kararın ardından benimsediği görünümün bir parçası.

Tanrıyar, ekim ayında da eski çalışma arkadaşları Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur’un cenazesinde görüntülenmişti. Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından gömleğinin açık kalan düğmeleri sosyal medyada konuşulunca Tanrıyar, aileyi yalnız bırakmamak için Beylikdüzü’nden motosikletle yetişmeye çalıştığını anlattı. Düğmelerin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini söyleyen sunucu, “Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim” dedi.

İpek Tanrıyar’ın son hali bu kez hastaneden paylaştığı kareyle gündeme geldi.

İpek Tanrıyar’ın son hali bu kez hastaneden paylaştığı kareyle gündeme geldi.

Tanrıyar, 13 Kasım’da Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde iki kişiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Gülümseyerek poz verdiği kareye hastanenin konumunu ekledi ve üzerine “Emeklilerin buluşma yeri” yazdı. Fotoğrafa eşlik etmesi için de Barış Manço’nun Nane Limon Kabuğu şarkısını seçti. Tanrıyar’ın esprili notu ve şarkı seçimi magazin basınına yansırken, Şahane Pazar yıllarından hatırlayanlar için karede öne çıkan ayrıntı yine doğal beyaz saçları oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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