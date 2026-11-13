Şahane Pazar’la Hafızalara Kazınan İpek Tanrıyar’ın Son Hali Dikkat Çekti

Kariyerine mankenlik ve fotomodellikle başlayan İpek Tanrıyar’ın televizyon izleyicisiyle asıl buluşması Şahane Pazar’la oldu. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikte sunduğu program, onu podyumlardan ekranlara taşıdı. Tanrıyar bir yandan da oyunculuk yapıyordu. Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan, Serseri, Sensiz Olmuyor ve Sıla, 2000’li yıllarda rol aldığı yapımlar arasındaydı. Kimi izleyicinin aklında Uygur kardeşlerle yaptığı sunuculuk, kimininkinde ise Serseri’deki Eylül karakteri kaldı.

Tanrıyar, 2019’da Murat Evler’le evlendi. Çiftin oğulları Aras, 2020’de dünyaya geldi. Tanrıyar, ekranlardan uzaklaştığı yıllarda Şahane Pazar ekibiyle de yeniden bir araya geldi. Süheyl ve Behzat Uygur’la yıllar önce verdikleri bir pozu yeniden canlandırıp Instagram’da paylaşınca, eski programı hatırlayan takipçilerinin gözü bu kez saçlarına takıldı. Fotoğrafa gelen yorumlar arasında “Değişen sadece saç rengi” diyenler de vardı.