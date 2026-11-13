Şahane Pazar’la Hafızalara Kazınan İpek Tanrıyar’ın Son Hali Dikkat Çekti
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Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle sunduğu Şahane Pazar’la hafızalara kazınan İpek Tanrıyar, hastaneden yaptığı esprili paylaşımla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafa düştüğü not kadar kısa, kıvırcık ve beyaz saçları da dikkat çekti. Saçlarını yıllardır boyatmayan Tanrıyar, bu kararı neden aldığını daha önce anlatmıştı.
Pazar günlerini Şahane Pazar başında geçirenler İpek Tanrıyar’ı iyi hatırlayacaktır.
Kısa ve kıvırcık beyaz saçlarıyla dikkat çeken Tanrıyar, boyayı neden bıraktığını anlatmıştı.
İpek Tanrıyar’ın son hali bu kez hastaneden paylaştığı kareyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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