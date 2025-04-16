14-16 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Bülent Ersoy'un Mal Varlığı Ortaya Çıktı
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2. Nazlı Sabancı'nın Boşanmak İstediği İddia Edildi
3. Ezelin Bağışı Reddedildi
4. Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti
5. İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Tutuklandı
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6. Ünlü İsimler "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Gösterdi
7. Farah Zeynep Abdullah, Ezhel'in Bağışını Reddeden Vakfa Seslendi
8. Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ders Verdi
9. İrem Derici Tükürdüğünü Yaladı
10. Bestemsu Özdemir Estetiklerini Yine İnkar Etti
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11. Megastar Tarkan Annesini Kaybetti
12. Tablet Reis Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu
13. Süreyya Sırrı Önder'e Ünlü Dostlarından Mesaj Geldi
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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