onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
14-16 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

14-16 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2025 - 00:56

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bülent Ersoy'un Mal Varlığı Ortaya Çıktı

1. Bülent Ersoy'un Mal Varlığı Ortaya Çıktı

İlk günden bu yana lükse olan düşkünlüğüyle öne çıkan Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy'un mal varlığı ortaya çıktı. 

Ersoy'un bugüne dek aldığı gayrimenkullar dudak uçuklattı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

2. Nazlı Sabancı'nın Boşanmak İstediği İddia Edildi

2. Nazlı Sabancı'nın Boşanmak İstediği İddia Edildi

F.D. isimli kadının açtığı babalık davası sonucunda bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediği iddia edildi. Sabah'tan Bülent Cankurt, Nazlı Sabancı'nın Uzay'ın aileye girişinden rahatsız olduğunu iddia etti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

3. Ezelin Bağışı Reddedildi

3. Ezelin Bağışı Reddedildi

Hakaret davasından kazandığı tazminatları yardım kuruluşlarına bağışlamaya karar veren rapçi Ezhel'in TÜGŞAV'a yaptığı bağış reddedildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

4. Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti

4. Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti

Hacı Sabancı, minik Uzay'ın DNA testi sonucu %99.99 oğlu olduğu kanıtlanmasına rağmen babalık kararına itiraz etti. Bu test sonucunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

5. İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Tutuklandı

5. İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Tutuklandı

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, konser verdiği mekandan ayrıldıktan sonra kaldığı otele giderken taksici ile kavga etti. Taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklandı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ünlü İsimler "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Gösterdi

6. Ünlü İsimler "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Gösterdi

Süper Lig maçlarında açılan 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartlarına tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü kadınlarımız da yaşananlara tepki gösterdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

7. Farah Zeynep Abdullah, Ezhel'in Bağışını Reddeden Vakfa Seslendi

7. Farah Zeynep Abdullah, Ezhel'in Bağışını Reddeden Vakfa Seslendi

Ezhel'in TÜGŞAV'a bağışının reddedildiğinin dekontunun paylaşıldığını gören Farah Zeynep Abdullah, vakfa seslendi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

8. Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ders Verdi

8. Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ders Verdi

Prof. Dr. Oytun Erbaş, hayır kelimesinin anlamını bilmediğini 'kadın' örneği kullanarak kanıtlayınca yapay zeka Alara devreye girdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

9. İrem Derici Tükürdüğünü Yaladı

9. İrem Derici Tükürdüğünü Yaladı

Daha önce asla çocuk istemediğini söyleyen İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukçu'yla evlenmek istediğini ve hayatında ilk kez de çocuk istediğini dile getirdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

10. Bestemsu Özdemir Estetiklerini Yine İnkar Etti

10. Bestemsu Özdemir Estetiklerini Yine İnkar Etti

Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Bestemsu Özdemir, yine ve yeniden yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığı konusunda ısrarcı olunca dillere fena düştü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Megastar Tarkan Annesini Kaybetti

11. Megastar Tarkan Annesini Kaybetti

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi geçirdi ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Turnesini yarıda kesen Tarkan, İstanbul'a döndü.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

12. Tablet Reis Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu

12. Tablet Reis Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu

Tablet Reis lakabıyla tanıdığımız Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatı olacağını duyurmuştu. 7 saatlik ameliyattan çıkan Tablet Reis 'Kestirdim' paylaşımında bulundu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

13. Süreyya Sırrı Önder'e Ünlü Dostlarından Mesaj Geldi

13. Süreyya Sırrı Önder'e Ünlü Dostlarından Mesaj Geldi

Kalp krizi geçirerek acilen hastaneye kaldırılan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen Süreyya Sırrı Önder yoğun bakıma alındı. Durumu kritik olan Önder'e sanatçı dostlarından mesaj gecikmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın