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İbrahim Tatlıses’in Kardeşi Hüseyin Tatlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

İbrahim Tatlıses’in Kardeşi Hüseyin Tatlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 15:45

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bir türlü arasının düzelmediği, kendini gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı’nın başı belaya girdi. Konser verdiği mekandan ayrıldıktan sonra kaldığı otele giderken taksici ile kavga eden Hüseyin Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklandı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Sabah’ta yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi.

Sabah’ta yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi.

Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaştı. Taksici mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince ortalık karıştı.

Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince ortalık karıştı.

Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya hemen müdahale yapıldı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşade altında kaldı.

Açılan soruşturma kapsamında Hüseyin Tatlı tutuklandı.

Açılan soruşturma kapsamında Hüseyin Tatlı tutuklandı.

Hüseyin tatlıysa taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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