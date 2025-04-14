İbrahim Tatlıses’in Kardeşi Hüseyin Tatlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bir türlü arasının düzelmediği, kendini gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı’nın başı belaya girdi. Konser verdiği mekandan ayrıldıktan sonra kaldığı otele giderken taksici ile kavga eden Hüseyin Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklandı.
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Sabah’ta yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi.
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Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince ortalık karıştı.
Açılan soruşturma kapsamında Hüseyin Tatlı tutuklandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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