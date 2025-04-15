Tükürdüğünü Yaladı: "Ben Üremeyeceğim" Deyip Asla Çocuk İstemediğini Söyleyen İrem Derici'den Büyük U Dönüşü!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, yıllardır çocuk sahibi olma konusundaki görüşleriyle gündeme geliyor. Genç yaşlardan itibaren anne olma düşüncesine mesafeli duran Derici, zamanla bu konuda daha açık ve samimi açıklamalarda bulunuyor.
Geçtiğimiz aylarda Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici hayatının başka bir aşamasındaymışçasına yaptığı yorumlarla ve çocuk açıklamasıyla manşetlere yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündeme açıklamalı ve aşk hayatıyla sık sık düşen İrem Derici'den şu sıralar yeni sevgilisi Melih Kunukçu ile bahseder olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz seneden bu yana diğer birçok açıklaması gibi çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleriyle de oldukça eleştirilmişti İrem Derici, belki hatırlayanlarınız vardır.
Evliliğe de daha bir sıcak baktığının mesajını yaptığı paylaşımlarıla alttan alta veren İrem Derici yine çocuk itirafı hakkında yaptığı büyük u dönüşü ile gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın