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Tükürdüğünü Yaladı: "Ben Üremeyeceğim" Deyip Asla Çocuk İstemediğini Söyleyen İrem Derici'den Büyük U Dönüşü!

Tükürdüğünü Yaladı: "Ben Üremeyeceğim" Deyip Asla Çocuk İstemediğini Söyleyen İrem Derici'den Büyük U Dönüşü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2025 - 21:28

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yıllardır çocuk sahibi olma konusundaki görüşleriyle gündeme geliyor. Genç yaşlardan itibaren anne olma düşüncesine mesafeli duran Derici, zamanla bu konuda daha açık ve samimi açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici hayatının başka bir aşamasındaymışçasına yaptığı yorumlarla ve çocuk açıklamasıyla manşetlere yerleşti.

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Gündeme açıklamalı ve aşk hayatıyla sık sık düşen İrem Derici'den şu sıralar yeni sevgilisi Melih Kunukçu ile bahseder olduk.

Gündeme açıklamalı ve aşk hayatıyla sık sık düşen İrem Derici'den şu sıralar yeni sevgilisi Melih Kunukçu ile bahseder olduk.

Sosyal medyada paylaştıkları pozlarla aşk yaşadıkları iddialarını alevlendiren fakat İrem Derici'nin aşk defterini uzun bir süreliğine kapattığını söylemesiyle dedikoduları yalanlayan ikilinin ilişkisi hepimize sürpriz olmuştu. 

Çok yakın bir arkadaşı olduğunu söylediği Melih Kunukçu ile aşk yaşadığı haberini ilişkisinin başlamasından birkaç ay sonra paylaşımlarıyla doğrulayan isim şu sıralar resmen bulutların üzerinde.

Geçtiğimiz seneden bu yana diğer birçok açıklaması gibi çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleriyle de oldukça eleştirilmişti İrem Derici, belki hatırlayanlarınız vardır.

Geçtiğimiz seneden bu yana diğer birçok açıklaması gibi çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleriyle de oldukça eleştirilmişti İrem Derici, belki hatırlayanlarınız vardır.

Daha önce 'Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok.' açıklamasında bulunan, ardından gelen tepkilere 'Benim için de üreyin, ben üremeyeceğim. Dükkan kapandı.' şeklinde bir çıkışta bulunan Derici'nin son açıklamaları ise gündem oldu.

Şarkıcının doktorunun açıklamalarını anlattığı o anlardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Evliliğe de daha bir sıcak baktığının mesajını yaptığı paylaşımlarıla alttan alta veren İrem Derici yine çocuk itirafı hakkında yaptığı büyük u dönüşü ile gündeme geldi.

Evliliğe de daha bir sıcak baktığının mesajını yaptığı paylaşımlarıla alttan alta veren İrem Derici yine çocuk itirafı hakkında yaptığı büyük u dönüşü ile gündeme geldi.

Aralarında 12 yaş bulunan çift son olarak İrem Derici'nin 'rekor kırdım' açıklamasıyla manşetlere yerleşti. 'Ben kalbimin sesini dinlerim, yaş farkı umurumda bile değil!' diyen isim 'Rekorumu kırdım, 9. ayımızı tamamlamak üzereyiz. İlk defa hayatımda çocuk istiyorum. Aradığım aşkı buldum.' açıklamasıyla tükürdüğünü yaladı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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