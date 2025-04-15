Berfu Yenenler Küçük Oğlu Mete Doğmadan Önce Eser Yenenler’le Geçirdikleri Zor Süreci Anlattı!

Evliliklerinin başından bu yana hem samimiyetleri hem de eğlenceli videolarıyla sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler magazinin dikkat çeken isimlerinden biri. Özellikle anne-babalık serüvenlerini esprili ve içten bir dille paylaşmaları, onları sosyal medyada en sevilen çiftlerden biri haline getirdi.

Berfu Yenenler ise kendi kariyerinde de başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Talk Şov Perileri isimli dijital programıyla dikkat çeken Yenenler, mizahi tarzı ve rahat sohbet diliyle izleyiciden tam not alıyor. Programa katılan ünlü isimlerle yaptığı samimi sohbetler sayesinde kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan isim aile hayatıyla da odak noktası olmayı sürdürüyor.