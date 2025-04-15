Berfu Yenenler Küçük Oğlu Mete Doğmadan Önce Eser Yenenler’le Geçirdikleri Zor Süreci Anlattı!
Eser Yenenler'le evliliği sonrası magazinin en gözde çiftlerinden birini oluşturan Berfu Yenenler şimdilerde ekranlardaki ve dijital platformlardaki eğlence programlarıyla adından bahsettiriyor. Oğulları Mete ve Kuzey'le yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Yenenler çifti hakkında bilinmeyen bir anı Berfu Yenenler'in anlattıklarıyla ortaya çıktı.
Berfu Yenenler çiftin küçük oğulları Mete doğmadan önce doktorların yürek burkan açıklamalarıyla baş başa kaldıklarını itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve güzelliğiyle olduğu kadar doğal tavırlarıyla da dikkat çeken Berfu Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eser ve Berfu Yenenler çifti, 2019 yılında evlendikten kısa bir süre sonra ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına aldı.
BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Berfu Yenenler küçük oğlu Mete'nin doğumu öncesi yaşadıklarını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın