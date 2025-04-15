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Berfu Yenenler Küçük Oğlu Mete Doğmadan Önce Eser Yenenler’le Geçirdikleri Zor Süreci Anlattı!

Berfu Yenenler Küçük Oğlu Mete Doğmadan Önce Eser Yenenler’le Geçirdikleri Zor Süreci Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2025 - 18:25

Eser Yenenler'le evliliği sonrası magazinin en gözde çiftlerinden birini oluşturan Berfu Yenenler şimdilerde ekranlardaki ve dijital platformlardaki eğlence programlarıyla adından bahsettiriyor. Oğulları Mete ve Kuzey'le yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Yenenler çifti hakkında bilinmeyen bir anı Berfu Yenenler'in anlattıklarıyla ortaya çıktı.

Berfu Yenenler çiftin küçük oğulları Mete doğmadan önce doktorların yürek burkan açıklamalarıyla baş başa kaldıklarını itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve güzelliğiyle olduğu kadar doğal tavırlarıyla da dikkat çeken Berfu Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve güzelliğiyle olduğu kadar doğal tavırlarıyla da dikkat çeken Berfu Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinin başından bu yana hem samimiyetleri hem de eğlenceli videolarıyla sosyal medyada geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler magazinin dikkat çeken isimlerinden biri. Özellikle anne-babalık serüvenlerini esprili ve içten bir dille paylaşmaları, onları sosyal medyada en sevilen çiftlerden biri haline getirdi.

Berfu Yenenler ise kendi kariyerinde de başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Talk Şov Perileri isimli dijital programıyla dikkat çeken Yenenler, mizahi tarzı ve rahat sohbet diliyle izleyiciden tam not alıyor. Programa katılan ünlü isimlerle yaptığı samimi sohbetler sayesinde kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan isim aile hayatıyla da odak noktası olmayı sürdürüyor.

Eser ve Berfu Yenenler çifti, 2019 yılında evlendikten kısa bir süre sonra ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına aldı.

Eser ve Berfu Yenenler çifti, 2019 yılında evlendikten kısa bir süre sonra ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına aldı.

2021 yılında, çiftin ikinci oğulları Mete dünyaya geldi. Meğerse, Mete’nin doğumu, çift için hem sevinç hem de endişe dolu bir süreçmiş.

Berfu Yenenler, katıldığı bir programda ikinci çocukları Mete’nin doğum süreciyle ilgili yaşadıkları zorluğu içtenlikle anlattı. Hamileliği sırasında düşük riski olduğunu belirten Yenenler, o dönemde gittikleri bir doktorun bebeğin down sendromlu olabileceğini ve yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediğini paylaştı.

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Berfu Yenenler küçük oğlu Mete'nin doğumu öncesi yaşadıklarını anlattı.

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Berfu Yenenler küçük oğlu Mete'nin doğumu öncesi yaşadıklarını anlattı.

Doktorun, “Bu çocuk down sendromlu olacak. Bunu öğrenmek için bir test var ama siz ünlüsünüz, bu riski alamam, testi yapmam.Hatta yaşaması da beklenmiyor” sözleriyle çift büyük bir şok yaşamış. O anlarda yaşadıkları endişe ve çaresizliği dile getiren Berfu Yenenler, sürecin oldukça yıpratıcı olduğunu ifade etti. Ancak daha sonra görüştükleri doktor “Öyle bir şey yok, rahat olun” diyerek içlerini ferahlatmış. O anların kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu anlatan Yenenler, duygusal kararlarını da şu sözlerle paylaştı:

“Bizi sakinleştiren o doktorun adını oğlumuza verdik. Mete, ismini ondan aldı.”

Yenenler ayrıca üçüncü çocuk sinyallerini 'Üçüncü çocuğu düşünmeye başladık. 29 yaşındayız bu sene 30 olacağım gücüm var. İkisi de okula başladı. Üçüncü çocuk için şimdi güzel vakitler olabilir' ifadeleriyle verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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