Nazlı Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya Boşanma Davası Açacak mı?

Bursalı köklü ailelerden biri olan Kayı ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Nazlı Kayı'nın annesinin adı Güneş, babasının adı ise Kaan'dır. Hayatımıza birkaç yıl önce giren ve hepimizin ilk etapta Zeynep Nazlı Kayı olarak tanıdığı Nazlı, 2020'den bu yana Sabancı soyadını taşıyor ve cemiyetin en popüler, en gözde gelinlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı uzun yıllardır birlikte. Hacı Sabancı'nın 2020 Kasım ayında evlilik teklifi etmesi ile evlenmeye adım atan çift; 9 Ekim'de dünyaevine girmişti. Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda bir düğün yaptı.