onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Nazlı Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya Boşanma Davası Açacak mı?

Nazlı Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında? Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya Boşanma Davası Açacak mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2025 - 00:07

2021 yılında Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı hayatımıza Nazlı Kayı olarak yıllar önce girmişti. Peki Nazlı Sabancı kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hacı Sabancı ile kaç yıldır evliler? Hacı Sabancı'yla boşanacakları doğru mu? Nazlı Sabancı hakkındaki tüm detaylar içeriğimizde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nazlı Sabancı Kimdir?

Nazlı Sabancı Kimdir?

Bursalı köklü ailelerden biri olan Kayı ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Nazlı Kayı'nın annesinin adı Güneş, babasının adı ise Kaan'dır. Hayatımıza birkaç yıl önce giren ve hepimizin ilk etapta Zeynep Nazlı Kayı olarak tanıdığı Nazlı, 2020'den bu yana Sabancı soyadını taşıyor ve cemiyetin en popüler, en gözde gelinlerinden biri olarak öne çıkıyor. 

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı uzun yıllardır birlikte. Hacı Sabancı'nın 2020 Kasım ayında evlilik teklifi etmesi ile evlenmeye adım atan çift; 9 Ekim'de dünyaevine girmişti. Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda bir düğün yaptı.

Nazlı Sabancı Kaç Yaşında?

Nazlı Sabancı Kaç Yaşında?

1994'te doğan Nazlı Sabancı şu anda 31 yaşında. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bursa’da tamamlayan Nazlı Sabancı, lise eğitimi için İstanbul’a taşınmış ve Koç Lisesi’nden mezun olmuştur. 

Lise eğitiminin ardından Londra’ya giden Nazlı Sabancı, University of Westminster’da Hukuk Bölümü’nden mezun olmuş ve hukuk alanında eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi sonrasında sanatla da ilgilenmiş, İstanbul Modern’de sanat tarihi üzerine dersler almıştır. Şu anda avukatlık mesleğini icra etmiyor.

Nazlı Sabancı Aslen Nereli?

Nazlı Sabancı Aslen Nereli?

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı aslen Bursalıdır.

Nazlı Sabancı Nasıl Ünlü Oldu?

Nazlı Sabancı Nasıl Ünlü Oldu?

Nazlı Sabancı'nın hayatımıza girişi Hacı Sabancı ile olmadı. Nazlı Sabancı, sosyetenin genç nesli arasına o dönem en yakın arkadaşı olan Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin kızı, Hülya Alkoçlar'ın torunu Aslışah Alkoçlar'la giriş yapmıştı.

O yıllarda Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Yine o dönem sosyetik isimler arasına Acun Ilıcalı sayesinde giren Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar küsünce, Nazlı Sabancı seçimini Şeyma Subaşı'dan yana yapmayı tercih etti. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğününe katılan Nazlı Kayı (Sabancı) düğünde Sabancıların medyatik oğlu Hacı Sabancı ile tanıştı.

Bursa sosyetesinden tanınan ailenin kızı olan Nazlı'nın Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başlaması, Tüm Türkiye'nin merak ettiği isimlerden biri olmasıyla sonuçlandı.

Herhangi bir dizide, filmde veya iş birliğinde yer almayan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla düzenli olarak dikkat çekiyor.

Nazlı Sabancı'nın Özel Hayatı

Nazlı Sabancı'nın Özel Hayatı

2017'de Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Nazlı, Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin asıl düğünü ise bir sene sonra, 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleşti.

Çırağan Sarayı'nda oldukça görkemli bir düğünle evlenen ikilinin 2023 yılında, Arzu Sabancı'nın da ismini taşıyan bir kızları oldu. Nazlı ve Hacı Sabancı, kızlarına Arzu Alara adını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nazlı Sabancı'nın Güncel Olayları ve Öne Çıkan Açıklamaları

Nazlı Sabancı'nın Güncel Olayları ve Öne Çıkan Açıklamaları

Ailede her şey çok yolunda gidiyor gibi duruyordu, Sabancı ailesine müthiş bir uyum sağladı Nazlı Sabancı. 

Fakat geçtiğimiz aylarda, Hacı Sabancı'nın 2021 yılında dünyaya gelen bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. F.D. isimli kadın, Uzay ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti ve iddia, babalık davası sonucuyla da kanıtlandı. 

Bunun üzerine Nazlı Sabancı'nın ne yapacağı ve ne diyeceği merak konusu olurken sessiz kalmayı tercih etmişti. Fakat Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasıyla Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediği söylentileri dolaşmaya başladı. Nazlı ve Hacı Sabancı, yurt dışı tatillerinden bir fotoğraf paylaşarak iddiaları şimdilik yalanladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın