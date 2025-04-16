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Esra Erol'daki Fatih'in Akıbetinden Şerbo Fatih'in Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol'daki Fatih'in Akıbetinden Şerbo Fatih'in Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Esra Erol Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 00:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.

Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.

Salih, daha önce Dilek'in babası Turan'ı arayarak 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma.' dediğini açıkladı.

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Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.

Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.

AsenaSurvivor Panorama'da Adem ve Aycan yakınlığına yönelik açıklamalarda bulundu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.

Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yaşanan bu skandala sessiz kalmadı.

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Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncuların sete hazırlandığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle köşkün üst katındaki bir odada yangın çıktı.

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Esra Erol'da programında ülke gündemine oturan skandal bir ilişki işleniyor.

Esra Erol'da programında ülke gündemine oturan skandal bir ilişki işleniyor.

15 Nisan Salı günü yayınlanan Esra Erol'da programı totalde 6,63 ve ABC1'de 4,84 reyting alarak zirvedeki yerini aldı.

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Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.

Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.

Eleştirilerin hedefi olan skandal olayı işleyen Esra Erol ise asker kaçağı olduğu da ortaya çıkan Cuma ve Güldane'nin gözaltına alınmasından sonra tepkilere yönelik bir cevap verdi.

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Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu diziyle ilgili açıklamalarda bulunurken o dönem henüz kariyerinin başında olan oyuncuları unutmadı. Gökçe Bahadır'a övgüler yağdıran Perran Kutman izleyenleri duygulandırdı.

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Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!

Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!

Survivor birleşme partisinde jüri kazananı belli oldu.

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Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.

Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.

Farah Zeynep Abdullah, yangının sorumlusu olarak yapımcıyı gösterdi, Sinema TV sendikasının açıklamasına da bir çıkışta bulundu.

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2010 yaz sezonuna bomba gibi düşen Küçük Sırlar dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2010 yaz sezonuna bomba gibi düşen Küçük Sırlar dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Küçük Sırlar izleyenlere nefis bir nostalji yaşattı. Dizide Heves'i canlandıran Dilara Öztunç'la bir araya geldi.

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Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.

Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.

Tatlı Sert programında yeni projesi hakkında konuşan Anlı, sürpriz bir şekilde ilk konuklarını da bulduğunu açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Zeynep Gür'ü diziden çıkmasının ardından sosyal medyadan takipten çıktı.

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Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci kez yangın çıktı.

Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci kez yangın çıktı.

Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Medyapım, söz konusu yangın ve vefat eden set çalışanı hakkında açıklama yaptı.

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Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.

Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.

Oda Tv'nin iddiasına göre, setteki platoda çıkan yangın nedeniyle Şakir Paşa Ailesi dizisinin 16'ıncı bölümde bitirilmesine karar verildi. Ancak Birsen Altuntaş bu haberi yalanladı.

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Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.

Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.

Kendisine gelen bilgileri aktaran Erol, Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği detayını kamuoyuyla paylaştı

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Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.

Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.

Ufak ufak yakınlaştıklarını düşündüğümüz Rengin ve Tuğrul arasında tansiyon yükseldi. Başhekim olan Rengin'i tehdit eden Tuğrul bir anda boğazına yapıştı.

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Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.

Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.

Doğukan Güngör, X hesabı üzerinden Pembe'nin mezarı başında fotoğraf paylaştı.

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Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.

Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.

Aylardır haber alınamayan Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.

2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.

Aşk hayatıyla zaman zaman magazine konu olan Nefise bu sefer de İtalya tatiline çıktı.

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İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.

İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.

Nazlı Hamarat bu sefer yüreğimizi yakan bir konuyla gündeme geldi. Ünlü fenomen 4 yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.

Zihinsel engelli Dilek'in nişanlısı Cuma ile annesi Güldane'nin ilişkisi ülke gündemine otururken, Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları ortaya çıkan ikili gözaltına alınmıştı. Cuma ve Güldane tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.

Dizinin dün akşamki bölümünde Konstantinos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir de diziye veda etti.

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Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.

Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskender'un ilçesinde birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den haliyle haber alınamazken dizide 3 sezon boyunca babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, sevenlerini mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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