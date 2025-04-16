Esra Erol'daki Fatih'in Akıbetinden Şerbo Fatih'in Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.
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Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programındaki skandal olay herkesi şaşkına çevirdi.
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkünde bir kez daha yangın çıktı, yapım amiri hayatını kaybetti.
Esra Erol'da programında ülke gündemine oturan skandal bir ilişki işleniyor.
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Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.
Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!
Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.
2010 yaz sezonuna bomba gibi düşen Küçük Sırlar dizisini muhakkak hatırlarsınız.
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Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu son bölümde diziden çıktı.
Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci kez yangın çıktı.
Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.
Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.
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Show Tv ekranlarının fenomen dizilerinden Bahar her bölüm ayrı bir olayla seyircisini şoke ediyor.
Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.
Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.
2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.
İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.
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Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.
Yalı Çapkını'nın çapkın Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir bildiğiniz üzere askere gitti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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