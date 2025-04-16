Damat-Kayınvalidenin Skandal İlişkisi Zirveye Taşıdı: Esra Erol Reytinglerde Zirveyi Kaptı
Televizyon ekranlarında her gün izlediğimiz dizi ve programların ardından en çok izleneni reytingler aracılığıyla görüyoruz. Ayrı kategorilerde, özellikle total kategorisinde genellikle dizileri görmeye alışkınız. Ancak son birkaç gündür RTÜK'ün de inceleme başlattığı Esra Erol'da programında damat-kayınvalide arasındaki skandal ilişki işleniyor. Türkiye gündemine oturan olay Esra Erol'un reytinglerine olumlu yansıdı ve program zirveye oturdu.
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Esra Erol'da programında ülke gündemine oturan skandal bir ilişki işleniyor.
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Olay sonrası Esra Erol, total ve ABC1 reytinglerinde zirveye oturdu.
Programın resmi Instagram hesabından haber kutlandı.
Esra Erol da haberi Instagram hesabından paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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