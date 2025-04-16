RTÜK İnceleme Başlattı: Esra Erol, Damattan Hamile Kalan Kayınvalide Skandalı Sonrası Açıklama Yaptı!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında işlenen skandal olay ülkenin gündemine oturdu. Kayseri’de yaşanan olay izleyenleri adeta şoke etti. 47 yaşındaki Güldane Şahin, kızının 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçtı. Kayınvalidenin damattan hamile kalması ise mide bulandırdı. RTÜK'ü de harekete geçiren olay sonrası programın sunucusu Esra Erol'dan açıklama geldi!
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Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.
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İkilinin sadece kaçmakla kalmadığı detayı ise ortalığı daha fena karıştırdı. Yayına bağlanan bir kişi, anne Güldane'nin damat Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu söyledi.
Atv ekranlarında yayınlanan programda işlenen bu olay sosyal medyada da hayli ses getirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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