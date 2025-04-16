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RTÜK İnceleme Başlattı: Esra Erol, Damattan Hamile Kalan Kayınvalide Skandalı Sonrası Açıklama Yaptı!

RTÜK İnceleme Başlattı: Esra Erol, Damattan Hamile Kalan Kayınvalide Skandalı Sonrası Açıklama Yaptı!

Esra Erol
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 10:34

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında işlenen skandal olay ülkenin gündemine oturdu. Kayseri’de yaşanan olay izleyenleri adeta şoke etti. 47 yaşındaki Güldane Şahin, kızının 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile kaçtı. Kayınvalidenin damattan hamile kalması ise mide bulandırdı. RTÜK'ü de harekete geçiren olay sonrası programın sunucusu Esra Erol'dan açıklama geldi!

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Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.

Zihinsel engelli olan Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un kapısını çaldı.

'Annem hem nişanlımı hem de paramızı çaldı' diyen 25 yaşındaki Dilek'in açıklamaları sonrası olayın bağı bir bir canlı yayında çözüldü. 

Annesi ve nişanlısı tarafından tehdit edilip bir yandan da şiddet gördüğünü söyleyen Dilek'in yayına çıkmasından sonra ortaya çıkan görüntüler izleyenlere adeta hayatı sorgulattı. 

Evdeki 16 yaşındaki bir diğer kız da bu çirkin ilişkiye tanıklık ettiği ve onun da aynı Dilek gibi susturulduğu öğrenildi.

İkilinin sadece kaçmakla kalmadığı detayı ise ortalığı daha fena karıştırdı. Yayına bağlanan bir kişi, anne Güldane'nin damat Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu söyledi.

İkilinin sadece kaçmakla kalmadığı detayı ise ortalığı daha fena karıştırdı. Yayına bağlanan bir kişi, anne Güldane'nin damat Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu söyledi.

Cuma'nın babası Salih ise geçtiğimiz gün yayına katılarak Güldane ve Cuma hakkındaki sözleriyle programa damga vurdu. Kendisi daha önce Dilek'in babası Turan'ı arayıp 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma.' dediğinin altını çizdi.

Anne Güldane damadı Cuma'yla aralarında yaşanan tüm bunların çok normal olduğunu söylerken, vasisi olduğu zihinsel engelli kızı Dilek'e herhangi bir şiddet uygulamadıklarını ileri sürdü. 

Yayın ihbar kabul edilmesiyle Güldane ve Cuma 'tehdit ve adam yaralama' suçlarından canlı yayında gözaltına alındı. 

Tüm bunların ardından RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin damadın kayınvalidesini hamile bıraktığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Detaylar:

Olay yaratan kayınvalide ve damadın gözaltına alındığı anları da içeriğimizde vermiştik:

Atv ekranlarında yayınlanan programda işlenen bu olay sosyal medyada da hayli ses getirdi.

Atv ekranlarında yayınlanan programda işlenen bu olay sosyal medyada da hayli ses getirdi.

Eleştirilerin hedefi olan skandal olayı işleyen Esra Erol ise asker kaçağı olduğu da ortaya çıkan Cuma ve Güldane'nin gözaltına alınmasından sonra tepkilere yönelik bir cevap verdi. 

Erol 'Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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