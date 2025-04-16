RTÜK İnceleme Başlattı: Esra Erol, Damattan Hamile Kalan Kayınvalide Skandalı Sonrası Açıklama Yaptı!

Cuma'nın babası Salih ise geçtiğimiz gün yayına katılarak Güldane ve Cuma hakkındaki sözleriyle programa damga vurdu. Kendisi daha önce Dilek'in babası Turan'ı arayıp 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma.' dediğinin altını çizdi.

Anne Güldane damadı Cuma'yla aralarında yaşanan tüm bunların çok normal olduğunu söylerken, vasisi olduğu zihinsel engelli kızı Dilek'e herhangi bir şiddet uygulamadıklarını ileri sürdü.

Yayın ihbar kabul edilmesiyle Güldane ve Cuma 'tehdit ve adam yaralama' suçlarından canlı yayında gözaltına alındı.

Tüm bunların ardından RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin damadın kayınvalidesini hamile bıraktığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.