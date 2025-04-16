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Survivor'dan Elenen Asena, Adem ve 'Sarı Fırtınam' Dediği Aycan'la İlgili İtirafta Bulundu!

Survivor'dan Elenen Asena, Adem ve 'Sarı Fırtınam' Dediği Aycan'la İlgili İtirafta Bulundu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 14:00

Survivor All Star-Gönüllüler'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena geçtiğimiz hafta elendi. Türkiye'ye dönen Asena, Survivor Panorama programına katılarak adayla ilgili soruları yanıtladı. Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde de yakınlıklarıyla dikkat çeken Adem ve Aycan'la ilgili konuşan Asena, Adem'in Asena geldikten sonra objektifliğini kaybettiğini açıkladı.

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Survivor'ın olaylı isimlerinden biri olan Asena, geçtiğimiz hafta elenerek Türkiye'ye döndü.

Survivor'ın olaylı isimlerinden biri olan Asena, geçtiğimiz hafta elenerek Türkiye'ye döndü.

Yarışmada sık sık tartışmaya giren Asena, Pınar'la kaldığı düellonun sonucunda elenmişti. Türkiye'ye dönmesinin ardından Survivor Panorama'ya katılan Asena önemli açıklamalarda bulundu.

Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.

Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.

Asena, Survivor Panorama'da Adem ve Aycan yakınlığına yönelik açıklamalarda bulundu. Adem'in Aycan geldikten sonra objektifliğini kaybettiğini söyleyen Asena, Adem'le yaşadığı bir olayı anlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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