Survivor'dan Elenen Asena, Adem ve 'Sarı Fırtınam' Dediği Aycan'la İlgili İtirafta Bulundu!
Survivor All Star-Gönüllüler'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena geçtiğimiz hafta elendi. Türkiye'ye dönen Asena, Survivor Panorama programına katılarak adayla ilgili soruları yanıtladı. Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde de yakınlıklarıyla dikkat çeken Adem ve Aycan'la ilgili konuşan Asena, Adem'in Asena geldikten sonra objektifliğini kaybettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın olaylı isimlerinden biri olan Asena, geçtiğimiz hafta elenerek Türkiye'ye döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün akşam yayınlanan birleşme partisinde Adem ve Aycan'ın yakınlığı dikkat çekmişti.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın