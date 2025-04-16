"Eşcinsel Değilim" Açıklamasıyla Dikkat Çeken Survivor Nefise Karatay Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!
Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Adadaki performansıyla gözleri üzerine çeken Nefise yarışmadan sonra da gündemden düşmemişti.
Yarışmanın ardından Berna ile hakkında dedikodular çıkan Nefise iddialara sert çıkmış ve cinsel kimliğini açıklamıştı. Aşk hayatıyla manşetlere gelen Nefise Karatay yeni aşkını ilk kez paylaştı.
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2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.
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Bu iddiaların ardından bir programa katılan Nefise cinsel yönelimine dair açıklamalarda bulunmuştu:
Aşk hayatıyla zaman zaman magazine konu olan Nefise bu sefer de İtalya tatiline çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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