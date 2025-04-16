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"Eşcinsel Değilim" Açıklamasıyla Dikkat Çeken Survivor Nefise Karatay Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!

"Eşcinsel Değilim" Açıklamasıyla Dikkat Çeken Survivor Nefise Karatay Sevgilisini İlk Kez Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 16:47

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Adadaki performansıyla gözleri üzerine çeken Nefise yarışmadan sonra da gündemden düşmemişti. 

Yarışmanın ardından Berna ile hakkında dedikodular çıkan Nefise iddialara sert çıkmış ve cinsel kimliğini açıklamıştı. Aşk hayatıyla manşetlere gelen Nefise Karatay yeni aşkını ilk kez paylaştı.

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2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.

2023 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına damgasını vuran Nefise Karatay o sezon şampiyon olmuştu.

All Star boyunca tavırları ve performansıyla sıkça adını duyduğumuz Nefise, Dominik'teyken Yunan takımında yarışan Fanis'e olan aşkını ilan ederek gündeme oturmuştu.

Kendisi özel hayatıyla sıkça karşımıza çıktı.  Yarışmadan sonra Berna ile haklarında şoke eden iddialar çıkan Nefise dedikodulara çok öfkelenmişti.

Bu iddiaların ardından bir programa katılan Nefise cinsel yönelimine dair açıklamalarda bulunmuştu:

Bu iddiaların ardından bir programa katılan Nefise cinsel yönelimine dair açıklamalarda bulunmuştu:

'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim.'

Aşk hayatıyla zaman zaman magazine konu olan Nefise bu sefer de İtalya tatiline çıktı.

Aşk hayatıyla zaman zaman magazine konu olan Nefise bu sefer de İtalya tatiline çıktı.

Romantik şehir Roma'dan pozlar paylaşan Nefise Karatay'dan yeni bir aşk ilanı geldi. Instagram hesabından karelerini art arda paylaşan Nefise doğum gününü kutladığı sevgilisini ilk kez göstermiş oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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