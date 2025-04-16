Danla'dan Sonra Paylaştı: Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!
Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Danla Bilic geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı tarafından darp edilmişti. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le ayrılığı sonrası taciz iddialarıyla gündeme gelen Bilic şiddet gördüğü anları ve yüzünün son halini de paylaşmıştı.
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına şiddet konusu yine manşetlere taşındı. İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Nazlı Hamarat 4 yıllık sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu zamana kadar sessiz kalan Hamarat, Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozup şiddet fotoğraflarını paylaştı.
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İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.
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Nazlı Hamarat bu sefer yüreğimizi yakan bir konuyla gündeme geldi. Ünlü fenomen 4 yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.
"Her şey zaten tek bir tokatla başlıyor" diyen Hamarat sözlerine şu şekilde devam etti:
Bu zamana kadar sessiz kalan Nazlı Hamarat, Danla Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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