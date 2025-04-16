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Danla'dan Sonra Paylaştı: Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!

Danla'dan Sonra Paylaştı: Eski İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Şiddet Gördüğünü İtiraf Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.04.2025 - 15:50

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Danla Bilic geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı tarafından darp edilmişti. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin'le ayrılığı sonrası taciz iddialarıyla gündeme gelen Bilic şiddet gördüğü anları ve yüzünün son halini de paylaşmıştı. 

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına şiddet konusu yine manşetlere taşındı. İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Nazlı Hamarat 4 yıllık sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu zamana kadar sessiz kalan Hamarat, Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozup şiddet fotoğraflarını paylaştı.

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İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.

İşte Benim Stilim yarışmasının ilk sezonlarına damga vuran isimlerden biri Nazlı Hamarat olmuştu.

Yarışmadaki stilinin dışında açıklamaları ve tavırlarıyla da kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen Hamarat o dönem ekranlara damgasını vurmuştu. Yarışma final yapsa da yine de göz önünde olan Nazlı Hamarat bir fenomen haline dönüşmüştü. Bir yandan müzik kariyerine yönelirken değişimiyle de dikkat çekmişti.

Nazlı Hamarat bu sefer yüreğimizi yakan bir konuyla gündeme geldi. Ünlü fenomen 4 yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.

Nazlı Hamarat bu sefer yüreğimizi yakan bir konuyla gündeme geldi. Ünlü fenomen 4 yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.

Danla Bilic'in başına gelen şiddet olayından sonra yaşadıklarını dile getirme kararı alan Nazlı Hamarat, sevgilisi Ferdi Şahin'den öldüresiye dayak yediğini ifade etti. Sosyal medya hesabından şiddetin korkunçluğunu gözler önüne seren görseller paylaşan Hamarat, 'Şiddetin büyüğü küçüğü olmaz' diyerek yaşadıklarını bir bir anlattı:

'1 tokat da aynı 10 tokat da. Ben bilemiyorum burada FERDİ ŞAHİN’den kaç tokat yediğimi ama tek hatırladığım evladım için önce Allah’a sığınarak ayakta kalmaya çalışarak, ölmeyerek ruhen savaştığım ve asla karşılık vermediğim. Beni dövmekten yoruldu. Uyuma numarası yaptığım anda hiçbir şey olmamış gibi üstümü örtüp yanıma yatarak sızdığında, ekranı kırılan ama mucize eseri hala çalışan ve şarjı can çekişen telefonuma ulaşıp, önce Kades uygulamasına bastım sonrasında da polisi aradım. Çok şükür Rabbim bana o imkanı verdi, uyanmadan geldiler ve şu anda hayattayım. Gerisini Türk polisine ve Türk adaletine bıraktım ve aynı gün tutuklandı. Aradan tam 2 ay geçti bu süreci sizlerle hiç paylaşmadım. Gözlüksüz hiçbir paylaşım yapmadım ta ki Danla Bilic'e 'bir tokat atmış ne yapmış ki' diye yapılan yorumları okuyana kadar...'

"Her şey zaten tek bir tokatla başlıyor" diyen Hamarat sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her şey zaten tek bir tokatla başlıyor" diyen Hamarat sözlerine şu şekilde devam etti:

'Önce 'kıskandım, özür dilerim' diye başlıyor. 'Beni kıskanıyor, deliriyor, napsın?' deyip kıskanmasını biz kadınların hoşuna gidiyor. Sonra 'kıskandım, canımı yaktın, ona buna baktın, ondan yaptım' diyor. 'Bakmadım' desen de, bakmadığına emin olsan da, göz bu, acaba kaydı mı, baktım mı diye seni bildiğinden şaşırtıyor, aklınla oynuyor. Empati yapıyorsun, susuyorsun, yine şikayet etmiyorsun. Şikayet etsen de vicdana gelip ona bir daha inanıp geri çekiyorsun. 'Beni seviyor, kıskandı, alt tarafı bir iki tokat, kimse duymasın, yuvam bozulmasın, aşk kazansın, ayrılmayalım. Annen yok, baban yok, zaten kimsen yok yanında' diyorsun, diyorsun, kendini kandırıyorsun. Ya sonra? Bu oluyor işte. Ölümden dönüyorsun, burnun kırılıyor, kafana travma alıyorsun, kulak zarın patlıyor... Ekteki darp raporunda hepsi yazıyor. Unutma, ilkinde susardan bir daha hiç konuşamayabilirsin...

Susma ki anlasınlar, onlardan büyük devlet var. Susarsan, bu sefer kurtuldun ya, bir dahaki sefer kurtulamazsan ya da sen kurtuldun, senden sonraki kurtulamazsa... Bunları düşün ki, her gün izlediğimiz ya da duyduğumuz kadına şiddet mağduriyetine artık 'DUR' diyelim...'

Bu zamana kadar sessiz kalan Nazlı Hamarat, Danla Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozdu.

Bu zamana kadar sessiz kalan Nazlı Hamarat, Danla Bilic'in başına gelenlerden sonra sessizliğini bozdu.

Gördüğü şiddetin darp raporlarını paylaşan Nazlı Hamarat, 'Bana geçmişte saplantılı aşıkmış bu adam. Yıllar sonra geldi açıldı. Ben de 'deneyelim' dedim. 4 yıldır ciddi bir ilişkimiz vardı' dedi. Bunun üzerine bir de 'Saçımdan tuttu, kafamı fayansa vurdu' dedi.

Nazlı Hamarat'ın Ekol Tv'ye yaptığı açıklamayı da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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