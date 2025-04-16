Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Pembe'nin Mezarı Başında Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe karakterinin ölümü damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, doğum gününde zehirlenerek ölmüş ve çocukları Fatih, Mustafa ve Nursema şokla üzüntüyü bir arada yaşamıştı. Yeni bölümde Pembe'nin cenazesine dair sahnelerin yer alacağı fragmanda verilirken Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Pembe'nin mezarından kamera arkası fotoğrafı paylaştı.
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Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.
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Doğukan Güngör, X hesabı üzerinden Pembe'nin mezarı başında fotoğraf paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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