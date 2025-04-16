onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Pembe'nin Mezarı Başında Paylaşım

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Pembe'nin Mezarı Başında Paylaşım

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 18:14

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe karakterinin ölümü damga vurdu. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, doğum gününde zehirlenerek ölmüş ve çocukları Fatih, Mustafa ve Nursema şokla üzüntüyü bir arada yaşamıştı. Yeni bölümde Pembe'nin cenazesine dair sahnelerin yer alacağı fragmanda verilirken Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör, Pembe'nin mezarından kamera arkası fotoğrafı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.

Şerbo'nun son bölümünde izlediğimiz Pembe'nin ölümü hepimizi şoke etti.

Karakterin ölümü 1 hafta öncesinden duyurulsa da Şerbo seyircisi 3 sezondur evine konuk ettiği Pembe karakterinin ölümüyle epey dağıldı. Doğum gününde Işıl tarafından zehirlenerek öldürülen Pembe'nin vefat haberini alan Fatih, Mustafa ve Nursema yaşadıkları üzüntüyü enfes bir şekilde ekrana yansıtıp bizi daha da ağlattılar. 

Yeni bölüm fragmanından gördüğümüz kadarıyla Pembe'nin cenazesine dair epey sahne izleyeceğiz. Pembe'nin biricik oğlu Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'den yeni bölüme dair bir kamera arkası görüntüsü geldi.

Doğukan Güngör, X hesabı üzerinden Pembe'nin mezarı başında fotoğraf paylaştı.

Doğukan Güngör, X hesabı üzerinden Pembe'nin mezarı başında fotoğraf paylaştı.

Abisi Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak'la Pembe'nin mezarı başındaki halini paylaşan Güngör, yeni bölümdeki duygu dolu sahneler hakkında da ipuçları vermiş oldu. 

Bakalım Pembe'nin ölümü Kızılcık Şerbeti'nde ne gibi değişiklikler yaratacak...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın