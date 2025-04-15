1 Milyondan Fazla Tokat: Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Nilay'ı Tokatlama Sitesi Açtı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteriyle aynı kaderi paylaştı. Dizi ilk yayınlandığı zamanlar Fatih karakteri o kadar sinir bozmuştu ki seyirci çareyi 'Fatih'i Tokatla' adlı siteyi açmakta bulmuştu. Yıllar sonra bu defa 'Nilay'ı Tokatla' sitesi açıldı.
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Kaos ve entrikanın hüküm sürdüğü Kızılcık Şerbeti, zaman zaman seyircisini sinir etse de artık bir bağımlılık haline geldi.
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Ünal ailesinin gelini Nilay, nifak tohumları ekmekte bir numara!
Sitede ayrıca Apo'yu tokatla ve Işıl'ı fırlat seçenekleri de mevcut!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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