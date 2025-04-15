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1 Milyondan Fazla Tokat: Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Nilay'ı Tokatlama Sitesi Açtı

1 Milyondan Fazla Tokat: Kızılcık Şerbeti Seyircisi, Nilay'ı Tokatlama Sitesi Açtı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 10:31

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteriyle aynı kaderi paylaştı. Dizi ilk yayınlandığı zamanlar Fatih karakteri o kadar sinir bozmuştu ki seyirci çareyi 'Fatih'i Tokatla' adlı siteyi açmakta bulmuştu. Yıllar sonra bu defa 'Nilay'ı Tokatla' sitesi açıldı.

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Kaos ve entrikanın hüküm sürdüğü Kızılcık Şerbeti, zaman zaman seyircisini sinir etse de artık bir bağımlılık haline geldi.

Kaos ve entrikanın hüküm sürdüğü Kızılcık Şerbeti, zaman zaman seyircisini sinir etse de artık bir bağımlılık haline geldi.

Seyirci, dizideki karakterlere öylesine inanıyor ki ilk sezonlarda tavırlarıyla çileden çıkaran Fatih karakteri için tokat atma sitesi bile açılmıştı. Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterini tek tuşla tokatlamamızı ve stres atmamızı sağlayan site öylesine rağbet görmüştü ki Fatih'i tokatlayanların sayısı milyonları geçmişti.

Şimdi aynı hizmet Nilay karakteri için var.

Ünal ailesinin gelini Nilay, nifak tohumları ekmekte bir numara!

Ünal ailesinin gelini Nilay, nifak tohumları ekmekte bir numara!

Mutluluk gördüğü an tek kelimesiyle tüm ortamın modunu düşüren Nilay zaman zaman seyircinin tahammül sınırlarını zorlarken Şerbo seyircisi Nilay için de bir tokatlama sitesi açmış.

Görkem'in Nilay'a tokat attığı sahnenin kullanıldığı sitede Nilay'a şu ana kadar 1 milyondan fazla kez tokat atılmış.

Sitede ayrıca Apo'yu tokatla ve Işıl'ı fırlat seçenekleri de mevcut!

Sitede ayrıca Apo'yu tokatla ve Işıl'ı fırlat seçenekleri de mevcut!

Bu hafta Kızılcık Şerbeti izlerken iyi stres atacağız gibi!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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