Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Meğer Bir Demet Tiyatro'da Rol Almış
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Gürkan Uygun, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde. Sert mizacı ve 'ağır abi' duruşuyla hafızalara kazınan Memati karakteriyle tanınan Uygun’un, Bir Demet Tiyatro dönemindeki gençlik hali görenleri şaşkına çeviriyor.
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Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun, yıllar öncesine ait görüntüsüyle gündem oldu.
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Gürkan Uygun, meğer yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da konuk oyuncu olarak yer almış.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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