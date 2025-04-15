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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Meğer Bir Demet Tiyatro'da Rol Almış

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Meğer Bir Demet Tiyatro'da Rol Almış

Kurtlar Vadisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 09:39

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Gürkan Uygun, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde. Sert mizacı ve 'ağır abi' duruşuyla hafızalara kazınan Memati karakteriyle tanınan Uygun’un, Bir Demet Tiyatro dönemindeki gençlik hali görenleri şaşkına çeviriyor.

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Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun, yıllar öncesine ait görüntüsüyle gündem oldu.

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun, yıllar öncesine ait görüntüsüyle gündem oldu.

Sert bakışları ve 'ağır abi' tavrıyla Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'yle yıldızını parlatmıştı. Ekranların karanlık dünyasına damga vuran oyuncunun, geçmiş yıllardaki genç ve bambaşka görüntüsü sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.

Gürkan Uygun, meğer yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da konuk oyuncu olarak yer almış.

Gürkan Uygun, meğer yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da konuk oyuncu olarak yer almış.

Oyunculuk kariyerine 1994 yılında Kaygısızlar dizisiyle başlayan Gürkan Uygun, 1995 yılında Bir Demet Tiyatro'yla ikinci oyunculuk deneyimini yaşamış.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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