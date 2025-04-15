Uzak Şehir, Son 5 Yılın En Yüksek Reyting Alan Dizisi Oldu!
Kanal D'nin sürprizli işi olan Uzak Şehir, aşiret dizisi özlemi çeken seyirciye resmen can damarı oldu. Her hafta reyting rekorunu tazeleyen ve tek rakibi kendisi olan Uzak Şehir, dün akşam (14 Nisan) yayınlanan bölümüyle son 5 yılın en yüksek reytingini alan dizisi oldu.
NOT: Bu değerlendirme TOTAL reyting grubuna göre yapılmıştır.
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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atıyor.
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Uzak Şehir, dün akşam (14 Nisan) yayınlanan 21. bölümüyle son 5 yılın reyting rekorunu kırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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