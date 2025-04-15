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Uzak Şehir, Son 5 Yılın En Yüksek Reyting Alan Dizisi Oldu!

Uzak Şehir, Son 5 Yılın En Yüksek Reyting Alan Dizisi Oldu!

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.04.2025 - 14:34

Kanal D'nin sürprizli işi olan Uzak Şehir, aşiret dizisi özlemi çeken seyirciye resmen can damarı oldu. Her hafta reyting rekorunu tazeleyen ve tek rakibi kendisi olan Uzak Şehir, dün akşam (14 Nisan) yayınlanan bölümüyle son 5 yılın en yüksek reytingini alan dizisi oldu.

NOT: Bu değerlendirme TOTAL reyting grubuna göre yapılmıştır.

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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atıyor.

Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atıyor.

Yayın döneminin başında pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan dizi, pazartesinin tartışmasız galibi Kızıl Goncalar'ı tahtından edip gün birincisi olmuştu. Başarısını gün birinciliğinden hafta birinciliğine çıkaran Uzak Şehir, birkaç hafta içinde Kızılcık Şerbeti yerine haftanın en çok izlenen dizisi olurken şimdilerde tek rakibi olan kendisini ekarte etmeye başladı. 

21 bölümdür yayında olan Uzak Şehir, her bölümüyle bambaşka bir reyting rekoruna imza atarken bu defa çıtayı epey yukarı çıkardı.

Uzak Şehir, dün akşam (14 Nisan) yayınlanan 21. bölümüyle son 5 yılın reyting rekorunu kırdı.

Uzak Şehir, dün akşam (14 Nisan) yayınlanan 21. bölümüyle son 5 yılın reyting rekorunu kırdı.

2020 yılından bu yana Total grubunda en çok izlenen dizi, başrolünde yine Sinem Ünsal'ın yer aldığı Mucize Doktor'du. Mucize Doktor, 17,90 oranıyla bu rekoru elde ederken onu şu diziler takip ediyordu:

Bir Zamanlar Çukurova - 17,69

Kuruluş Osman - 17,28

Yalı Çapkını - 15,31

Uzak Şehir, 21. bölümüyle aldığı 18,07 reyting oranıyla Mucize Doktor'u geçerek yeni bir rekora imza attı.

Fenomen dizi sezon sonuna kadar bu rekoru da kıracağa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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