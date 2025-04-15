Uzak Şehir, Son 5 Yılın En Yüksek Reyting Alan Dizisi Oldu!

Yayın döneminin başında pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan dizi, pazartesinin tartışmasız galibi Kızıl Goncalar'ı tahtından edip gün birincisi olmuştu. Başarısını gün birinciliğinden hafta birinciliğine çıkaran Uzak Şehir, birkaç hafta içinde Kızılcık Şerbeti yerine haftanın en çok izlenen dizisi olurken şimdilerde tek rakibi olan kendisini ekarte etmeye başladı.

21 bölümdür yayında olan Uzak Şehir, her bölümüyle bambaşka bir reyting rekoruna imza atarken bu defa çıtayı epey yukarı çıkardı.