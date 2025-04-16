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Fatih İstanbul'a Girdi! Sevilen Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Veda Etti

Fatih İstanbul'a Girdi! Sevilen Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Veda Etti

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 14:54

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda dün akşam Fatih Sultan Mehmed resmen İstanbul'u fethetti. Tüm kategorilerde ikinci olan bölümde bir de ayrılık yaşandı. Dizide Konstantinos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir diziye veda etti.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.

Geçtiğimiz bölümde gemilerin karadan yürütülmesinin tasvir edildiği dizide bu hafta Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u resmen kuşattı. Beğeniyle izlenen dizinin dün akşamki bölümü tüm kategorilerde ikinci olmayı başardı.

Kuşatma sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

Dizinin dün akşamki bölümünde Konstantinos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir de diziye veda etti.

Dizinin dün akşamki bölümünde Konstantinos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir de diziye veda etti.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tarihin çağ değiştiren bu büyük hikayesini bana yaşattığın için teşekkürler imparator⚔️ Ve teşekkürler ekip♥️' yazarak vedasını gerçekleştirdi.

Özdemir'in diziye veda ettiği sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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