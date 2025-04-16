Fatih İstanbul'a Girdi! Sevilen Oyuncu Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Veda Etti
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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı.
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Kuşatma sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
Dizinin dün akşamki bölümünde Konstantinos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir de diziye veda etti.
Özdemir'in diziye veda ettiği sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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