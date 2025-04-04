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Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film

etiket Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 23:01

Yeni ilişkiye başlayanların izleyebileceği birçok güzel film var. Hem romantik hem eğlenceli bu filmler nelermiş birlikte bakalım mı?

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1. The Notebook

1. The Notebook

Farklı sosyal sınıflardan gelen Allie ve Noah'ın hikayesinin anlatıldığı film aşk ve duygu dolu. Engellere rağmen birbirlerinden kopamayan bu aşk hikayesi karşısında eriyeceğiniz kesin! Ölümsüz bir aşkı ve tutkuyu göreceğiniz filmde Ryan Gosling ve Rachel McAdams var. Yeni ilişkiye başlayanlar için aşkın ne demek olduğunu en güzel anlatan filmlerden biri diyebiliriz.

2. 500 Days of Summer

2. 500 Days of Summer

Herkesin bildiği filmlerden biri olan 500 Days of Summer, ilk görüşte aşkı anlatan bir film. Aşka inanmayan Summer ve onu görür görmez aşık olan Tom... Farklı filmlerden biri olan 500 Days of Summer'da ilişkinin her halini görmek mümkün. Hayatın gerçeklerini yüzünüze vuracak film ilişki başı için ideal filmlerden biri.

3. Crazy, Stupid, Love

3. Crazy, Stupid, Love

Aşkı biraz tersten anlatan filmlerden biri olan Crazy, Stupid, Love'da Cal, uzun yıllar mutlu bir evliliği olan bir adam. Ama karısının onu aldattığını öğrenince kendini tekrar bekarlar dünyasında buluyor. Bu yolda ona rehberlik eden Jacob'la birlikte eğlenceli ve romantik anlar yaşıyorlar. Aşkın farklı ve karmaşık yönlerine dikkat çeken film yeni ilişkiye başlarken izlenebilecek filmlerden.

4. About Time

4. About Time

Fantastik filmleri seven çiftlere özel bir film bu. Filmde Tim, özel bir gücü olduğunu öğreniyor. Gücü ise zamanda yolculuk yapmak. Bu yeteneğini ise aşkı için kullanıyor. Aşık olduğu Mary ile ilişkisini düzenlemek için zamanda yolculuk yapıyor. Tabii bu her zaman istediği sonuçlar doğurmuyor. Aşkı ve sevgiyi iliklerinize kadar hissettirecek film aşk için yapılabilecekleri sorgulatıyor.

5. Pride and Prejudice

5. Pride and Prejudice

Hepimizin bildiği Jane Austen romanından uyarlanan Pride and Prejudice filmi en saf aşklardan birini bize anlatıyor. Elizabeth Bennet ve Bay Darcy'nin gurur ve önyargılarla dolu aşkı filmde yer alıyor. Tabii onlar bunları aşarak birbirlerine aşık oluyor. İngiliz bir aşk hikayesi izlemek ilişkiye başı için ideal diyebiliriz!

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6. La La Land

6. La La Land

Müzikal türündeki La La Land, en sevilen romantik filmlerden biri. Mia ve Sebastian'ın aşk hikayesine tanık olduğumuz film hem aşk dolu hem eğlenceli. Sizi hem aşka hem müziğe doyuracak film, aşkın fedakarlık gerektirdiğini bir kere daha bize gösteriyor.

7. To All the Boys I’ve Loved Before

7. To All the Boys I’ve Loved Before

Komedi yönünün ağır bastığı bir film yeni ilişkiye başlayanlar için iyi olabilir. İşte bu o tarz filmlerden biri. Lise öğrencisi Lara Jean, aşk mektupları yazıyor. Ve yanlışlıkla bunları sahiplerine gönderiyor. Genç bir aşk hikayesinin anlatıldığı To All the Boys I’ve Loved Before, sevimli aşk hikayelerinden biri.

8. Me Before You

8. Me Before You

Trajik bir hikaye olarak başlayan Will'in hikayesine Louisa dahil olduğunda işler değişiyor. Felçli Will'in bakıcısı olan Louisa, neşesiyle herkesi kendine hayran bırakan biri. Birlikte vakit geçiren bu ikilinin aralarında zamanla bir aşk doğuyor. Hiç beklenmedik anda başlayan bu aşk hikayesi en umutsuz anlarda aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

9. The Fault in Our Stars

9. The Fault in Our Stars

Kanser hastası Hazel, ailesinin zoruyla bir destek grubuna katılıyor. Burada Augustus ile tanışıyor ve hayatı değişiyor. Gençlerin o saf aşkına tanık olacağınız The Fault in Our Stars filmi, zor zamanlarda bile aşkla nasıl mutlu ve hayat dolu olunabileceğini size gösterecek.

10. A Walk to Remember

10. A Walk to Remember

Klasik romantik filmlerden biri olan A Walk to Remember, yeni ilişkiye başlayan herkesin izlemesi gerekenlerden. Landon ve Jamie'nin tanışmasıyla hayatlarının tamamen değiştiğini görüyoruz. Basit ama derin duygular içeren bu aşk hikayesi sizi duygulandıracak.

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11. Notting Hill

11. Notting Hill

Julia Roberts ve Hugh Grant'ı bir arada izleyebileceğiniz Notting Hill filmi de klasiklerden biri. Ünlü oyuncu Anna Scott'ın Londra'daki bir kitapçı olan William Thacker ile tanışması ve aşık olması anlatılıyor. İki farklı dünyayı bir araya getiren film imkansız aşkın olmadığını kanıtlar nitelikte.

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buffythevampireslayer
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