Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film
Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film
Yeni ilişkiye başlayanların izleyebileceği birçok güzel film var. Hem romantik hem eğlenceli bu filmler nelermiş birlikte bakalım mı?
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1. The Notebook
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2. 500 Days of Summer
3. Crazy, Stupid, Love
4. About Time
5. Pride and Prejudice
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6. La La Land
7. To All the Boys I’ve Loved Before
8. Me Before You
9. The Fault in Our Stars
10. A Walk to Remember
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11. Notting Hill
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