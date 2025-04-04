Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film

Fantastik filmleri seven çiftlere özel bir film bu. Filmde Tim, özel bir gücü olduğunu öğreniyor. Gücü ise zamanda yolculuk yapmak. Bu yeteneğini ise aşkı için kullanıyor. Aşık olduğu Mary ile ilişkisini düzenlemek için zamanda yolculuk yapıyor. Tabii bu her zaman istediği sonuçlar doğurmuyor. Aşkı ve sevgiyi iliklerinize kadar hissettirecek film aşk için yapılabilecekleri sorgulatıyor.