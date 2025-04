Yeni ilişkiye Başlayanların İzlemesi Gereken 11 Romantik Film

Komedi yönünün ağır bastığı bir film yeni ilişkiye başlayanlar için iyi olabilir. İşte bu o tarz filmlerden biri. Lise öğrencisi Lara Jean, aşk mektupları yazıyor. Ve yanlışlıkla bunları sahiplerine gönderiyor. Genç bir aşk hikayesinin anlatıldığı To All the Boys I’ve Loved Before, sevimli aşk hikayelerinden biri.