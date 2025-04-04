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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Faturası Ağır Olacak, PFDK Sevkleri Açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Faturası Ağır Olacak, PFDK Sevkleri Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 23:04 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 23:28

Ne yazık ki artık derbi demek ülkemizde olay demek. Her derbinin farklı bir hikaye ile farklı olaylara sahne olduğu maçlarda yine benzer bir son yaşadık. Futbolcular ve teknik heyetler hem maç içinde hem de maç sonunda birbirlerine karşı yaptıkları hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 

Yayınlanan sevk kararlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylar sonucu tam 8 kişi PFDK'ye sevk edilmiş oldu.

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Maç bitti ama kavgası bitmedi.

Maç bitti ama kavgası bitmedi.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı maçta misafir ekip 2-1'le tur atlayan taraf oldu. 

Hem maç içerisinde hem de maç sonunda gerilim hiç düşmedi. İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri de gergin geçen maçta karşılıklı fiziki müdahalelere varan durumlarda buldu kendini. 

PFDK da 8 ismi disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu.

Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı müdahale sebebiyle sevk edildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı müdahale sebebiyle sevk edildi.

Disiplin talimatındaki 44. maddeden saldırı suçuyla sevk edilen Jose Mourinho, 5-10 maç arası bir cezayla karşı karşıya.

Mert Hakan Yandaş durumunu "Adımız çıkmış dokuza" diye değerlendirmişti.

Mert Hakan Yandaş durumunu "Adımız çıkmış dokuza" diye değerlendirmişti.

Karşılaşmada yaşanan tartışmaların içinde yer alan Mert Hakan kırmızı kart gördü ve 44. maddeden sevk edildi. Mert Hakan da 5-10 maç arası verilecek bir ceza ile karşı karşıya.

Fred farklı bir madde ile sevk edildiği için daha az ceza alabilir.

Fred farklı bir madde ile sevk edildiği için daha az ceza alabilir.

Brezilyalı oyuncu disiplin talimatında yer alan 41. madde olan 'hakaret' dolayısıyla PFDK'ye sevk edildi. Fred 3-7 maç arasında bir ceza yiyebilir.

Barış Alper Yılmaz ise oyundan çıktıktan sonra yaşanan olaylarda sakinleştirilememişti.

Barış Alper Yılmaz ise oyundan çıktıktan sonra yaşanan olaylarda sakinleştirilememişti.

O da 'saldırı' başlığıyla sevk edildi. Galatasaray'da kırmızı kart gören iki isimden biri olan ve 44. maddeden sevk edilen Barış Alper Yılmaz, 5-10 maç arasında bir ceza ile karşı karşıya.

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Kerem Demirbay da yedek kulübesinde kart görenlerdendi.

Kerem Demirbay da yedek kulübesinde kart görenlerdendi.

Barış Alper Yılmaz gibi kırmızı kart gören ve 44. maddeden PFDK'ye sevk edilen Kerem Demirbay da 5-10 maç arasında bir ceza yiyebilir.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler de listede...

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler de listede...

41. maddeden PFDK'ye sevk edilen Salvatore Foti 2-5 maç, Sandro Zufic ise 1-3 maç arasında bir ceza alması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Engin Türk

Fenerbahçe ve Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur (Fenerbahçeliyim). Bunu diyince de iki tarafın taraftarları biz temiziz asıl onlar beka sorunu diye karşı... Devamını Gör