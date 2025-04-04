Ne yazık ki artık derbi demek ülkemizde olay demek. Her derbinin farklı bir hikaye ile farklı olaylara sahne olduğu maçlarda yine benzer bir son yaşadık. Futbolcular ve teknik heyetler hem maç içinde hem de maç sonunda birbirlerine karşı yaptıkları hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yayınlanan sevk kararlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylar sonucu tam 8 kişi PFDK'ye sevk edilmiş oldu.

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