Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Faturası Ağır Olacak, PFDK Sevkleri Açıklandı
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Faturası Ağır Olacak, PFDK Sevkleri Açıklandı
Ne yazık ki artık derbi demek ülkemizde olay demek. Her derbinin farklı bir hikaye ile farklı olaylara sahne olduğu maçlarda yine benzer bir son yaşadık. Futbolcular ve teknik heyetler hem maç içinde hem de maç sonunda birbirlerine karşı yaptıkları hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yayınlanan sevk kararlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylar sonucu tam 8 kişi PFDK'ye sevk edilmiş oldu.
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Maç bitti ama kavgası bitmedi.
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Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı müdahale sebebiyle sevk edildi.
Mert Hakan Yandaş durumunu "Adımız çıkmış dokuza" diye değerlendirmişti.
Fred farklı bir madde ile sevk edildiği için daha az ceza alabilir.
Barış Alper Yılmaz ise oyundan çıktıktan sonra yaşanan olaylarda sakinleştirilememişti.
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Kerem Demirbay da yedek kulübesinde kart görenlerdendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Fenerbahçe ve Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur (Fenerbahçeliyim). Bunu diyince de iki tarafın taraftarları biz temiziz asıl onlar beka sorunu diye karşı... Devamını Gör