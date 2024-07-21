Hafta Sonunu Keyifle Geçirmenizi Sağlayacak 25 Soruluk Genel Kültür Testi: Full Çekebilecek misin?
Hafta Sonunu Keyifle Geçirmenizi Sağlayacak 25 Soruluk Genel Kültür Testi: Full Çekebilecek misin?
Hafta sonu keyifli bir sınav için hazır mısın? İşte genel kültür testimiz başlıyor! Bilgini ölçmek için 25 soru seni bekliyor.
Haydi, başlayalım ve bakalım ne kadar başarılısın!
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1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
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2. Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu "Mona Lisa" hangi müzede sergilenmektedir?
3. William Shakespeare'in hangi oyununda "Hamlet" karakteri bulunur?
4. Salvador Dalí'nin ünlü eseri "Saatlerin Yumuşaklığı" hangi sanat akımının bir parçasıdır?
5. Osmanlı Devleti'nin en uzun hükümdarı kimdir?
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6. Wolfgang Amadeus Mozart hangi ülkenin ünlü bestecisidir?
7. İdo Tatlıses hangi ünlü sanatçının oğludur?
8. "Thriller" albümüyle dünya çapında ün kazanan pop müzik ikonu kimdir?
9. "Friends" dizisinde "Rachel Green" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
10. "Breaking Bad" dizisinin baş karakteri olan kimdir?
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11. "Harry Potter" serisinin yazarı kimdir?
12. 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nin sembolü olan yer hangisidir?
13. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih hangisidir?
14. "Aşk-ı Memnu" dizisi hangi ünlü Türk yazarın eserinden uyarlanmıştır?
15. Dünya üzerinde en büyük ülke hangisidir (yüz ölçümüne göre)?
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16. Bir çam ağacının ne kadar yaşadığını belirlemek için hangi bölümünü incelemek gerekir?
17. Hindistan'ın başkenti hangi şehirdir?
18. Osmanlı Devleti'nin son padişahı kimdir?
19. Diana'nın resmi unvanı nedir?
20. Hangi spor dalında "Super Bowl" düzenlenir?
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21. Hangi gezegenin bir günü, bir yılından daha uzundur?
22. Hangi yıl, FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez düzenlendiği yıldır?
23. Hangi ünlü yazar, "Notre-Dame'ın Kamburu" gibi klasik eserleri yazmıştır?
24. Hangi ünlü film karakteri, "Yüzüklerin Efendisi" serisinde Frodo Baggins'i oynamıştır?
25. Hangi ülkenin milli futbol takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştur?
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