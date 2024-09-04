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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilgini Şimdi Test Et: 10/10 Yapabilecek misin?

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilgini Şimdi Test Et: 10/10 Yapabilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 09:56

Cumhuriyet tarihi bilginize ne kadar güveniyorsunuz? Bu 10 soruluk kolay Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair bilgi testiyle, hem eğlenecek hem de bilgilerinizi tazeleyeceksiniz.

Hazırsanız başlıyoruzzz!

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1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

3. Cumhuriyet döneminde kabul edilen ilk anayasamız hangisidir?

3. Cumhuriyet döneminde kabul edilen ilk anayasamız hangisidir?

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Dışişleri Bakanı kimdir?

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Dışişleri Bakanı kimdir?

5. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun" hangi yılda kabul edilmiştir?

5. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun" hangi yılda kabul edilmiştir?
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6. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilleri hangi seçimle göreve başlamıştır?

6. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilleri hangi seçimle göreve başlamıştır?

7. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen kişi kimdir?

7. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen kişi kimdir?

8. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili seçimleri hangi yıl yapılmıştır?

8. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili seçimleri hangi yıl yapılmıştır?

9. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru kimdir?

9. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türk kadın doktoru kimdir?

10. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili olan "Devrim" hangi tarihte tanıtılmıştır?

10. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobili olan "Devrim" hangi tarihte tanıtılmıştır?

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