Osmanlı Tarihi Bilgini Test Etme Zamanı: 15/15 Yapabilir misin?
Osmanlı Tarihi Bilgini Test Etme Zamanı: 15/15 Yapabilir misin?
Osmanlı İmparatorluğu tarihini ne kadar iyi bildiğinizi ölçmeye hazır mısınız? Bu testle hem eğlenecek, hem yeni bilgiler öğreneceksiniz. Ayrıca 15 soruluk bu test, tarihe olan ilginizi de artıracak.
İşte başlıyoruzzz!
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1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?
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2. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Sultanı kimdir?
3. Osmanlı'da "Divan-ı Hümayun" ne işlev görmüştür?
4. Osmanlı padişahlarından hangisi "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinir?
5. Osmanlı Devleti'nin "Tanzimat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?
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6. Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından kurulmuştur?
7. Osmanlı İmparatorluğu'nun "ilk resmi bankası" olarak kabul edilen banka hangisidir?
8. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Islahat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?
9. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na girdiği yıl hangisidir?
10. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Lale Devri" olarak bilinen dönemi hangi padişah zamanındadır?
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11. Osmanlı Devleti'nde "Mekteb-i Tıbbiye" hangi alanda eğitim veren bir kurumdur?
12. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Reaya" terimi neyi ifade ederdi?
13. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Sultanahmet Camii" olarak bilinen caminin diğer adı nedir?
14. Osmanlı'da "Nişancı" ne iş yapardı?
15. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Lalası" unvanı neyi ifade ederdi?
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