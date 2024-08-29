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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 12:29

Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz en tuhaf tabelalarla karşınızdayız. İşte, gördüğünüzde 'Bu nasıl olabilir?' diyeceğiniz 15 ilginç tabela...

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1. Bisikletliler yatay olarak mı geçiyor?

1. Bisikletliler yatay olarak mı geçiyor?

2. Patlayıcı madde taşıyan araçlara izin verilmiyor (Fransa)

2. Patlayıcı madde taşıyan araçlara izin verilmiyor (Fransa)

3. Geyik Uyarısı (Norveç)

3. Geyik Uyarısı (Norveç)

4. Araba kornalarının kullanılması yasaktır (İspanya)

4. Araba kornalarının kullanılması yasaktır (İspanya)

5. Göç eden Amfibi uyarısı (Almanya)

5. Göç eden Amfibi uyarısı (Almanya)
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6. Kaza tehlikesi (Norveç)

6. Kaza tehlikesi (Norveç)

7. Tekerlekli el arabaları yasak (Çek Cumhuriyeti)

7. Tekerlekli el arabaları yasak (Çek Cumhuriyeti)

8. Bu tabelayla karşılaşırsanız U dönüşü yapmanızı öneririz… (Norveç)

8. Bu tabelayla karşılaşırsanız U dönüşü yapmanızı öneririz… (Norveç)

9. Bu işaret su kirleticileri taşıyan araçların yasak olduğu anlamına geliyor. (İtalya)

9. Bu işaret su kirleticileri taşıyan araçların yasak olduğu anlamına geliyor. (İtalya)

10. İdrar yapma yok (Almanya)

10. İdrar yapma yok (Almanya)
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11. Motorlu araçlar giremez🤔

11. Motorlu araçlar giremez🤔

12. Keskin virajlar önünüzde🥲

12. Keskin virajlar önünüzde🥲

13. Ürkütücü ama etkili bir uyarı

13. Ürkütücü ama etkili bir uyarı

14. Sağır kedi bölgesi

14. Sağır kedi bölgesi

15. Deve geçidi

15. Deve geçidi

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