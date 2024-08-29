Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz en tuhaf tabelalarla karşınızdayız. İşte, gördüğünüzde 'Bu nasıl olabilir?' diyeceğiniz 15 ilginç tabela...
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1. Bisikletliler yatay olarak mı geçiyor?
2. Patlayıcı madde taşıyan araçlara izin verilmiyor (Fransa)
3. Geyik Uyarısı (Norveç)
4. Araba kornalarının kullanılması yasaktır (İspanya)
5. Göç eden Amfibi uyarısı (Almanya)
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6. Kaza tehlikesi (Norveç)
7. Tekerlekli el arabaları yasak (Çek Cumhuriyeti)
8. Bu tabelayla karşılaşırsanız U dönüşü yapmanızı öneririz… (Norveç)
9. Bu işaret su kirleticileri taşıyan araçların yasak olduğu anlamına geliyor. (İtalya)
10. İdrar yapma yok (Almanya)
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11. Motorlu araçlar giremez🤔
12. Keskin virajlar önünüzde🥲
13. Ürkütücü ama etkili bir uyarı
14. Sağır kedi bölgesi
15. Deve geçidi
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