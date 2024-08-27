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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 11:21

Kilosundan memnun olmayanlar ve motive edecek fotoğraflar arayanlar buraya. Kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren bu 15 kişiyi gördüğünüzde hemen diyete ve spora başlayabilirsiniz. 

Hazırsanız buyurun bakalım nasıl değişmişler 👇

Geçen haftaki içeriğimize buradan göz atabilirsiniz👇

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1. 14 ay

1. 14 ay

2. 21 Ay

2. 21 Ay

3. 4 yıl

3. 4 yıl

4. 1 yıl

4. 1 yıl

5. 6 aylık kilo kaybı

5. 6 aylık kilo kaybı
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6. 4 hafta

6. 4 hafta

7. 8 Ay

7. 8 Ay

8. 8 Ay

8. 8 Ay

9. ''Yeme bozukluğundan sonra 2,5 yıllık fark, geldiğim noktadan gurur duyuyorum :)''

9. ''Yeme bozukluğundan sonra 2,5 yıllık fark, geldiğim noktadan gurur duyuyorum :)''

10. ''6 hafta - aynı kot''

10. ''6 hafta - aynı kot''
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11. ''8 ay. Doğum sonrası kilo kaybı. İki yıldan kısa sürede iki çocuk. 23 lbs daha verilecek!''

11. ''8 ay. Doğum sonrası kilo kaybı. İki yıldan kısa sürede iki çocuk. 23 lbs daha verilecek!''

12. ''2 yıl - Şu ana kadar ilerleme kaydedildi, hala yapılacak çok iş var.''

12. ''2 yıl - Şu ana kadar ilerleme kaydedildi, hala yapılacak çok iş var.''

13. ''6 yıl egzersiz''

13. ''6 yıl egzersiz''

14. ''Mükemmelliğin değil, tutarlılığın gücü. 5 yıllık fark; yolculuğum 2019'da başladı. Kilo kaybımı 2 yıldır koruyorum''

14. ''Mükemmelliğin değil, tutarlılığın gücü. 5 yıllık fark; yolculuğum 2019'da başladı. Kilo kaybımı 2 yıldır koruyorum''

15. ''13 ay | Artık sopa değil''

15. ''13 ay | Artık sopa değil''

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