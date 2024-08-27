Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilosundan memnun olmayanlar ve motive edecek fotoğraflar arayanlar buraya. Kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren bu 15 kişiyi gördüğünüzde hemen diyete ve spora başlayabilirsiniz.
Hazırsanız buyurun bakalım nasıl değişmişler 👇
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1. 14 ay
2. 21 Ay
3. 4 yıl
4. 1 yıl
5. 6 aylık kilo kaybı
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6. 4 hafta
7. 8 Ay
8. 8 Ay
9. ''Yeme bozukluğundan sonra 2,5 yıllık fark, geldiğim noktadan gurur duyuyorum :)''
10. ''6 hafta - aynı kot''
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11. ''8 ay. Doğum sonrası kilo kaybı. İki yıldan kısa sürede iki çocuk. 23 lbs daha verilecek!''
12. ''2 yıl - Şu ana kadar ilerleme kaydedildi, hala yapılacak çok iş var.''
13. ''6 yıl egzersiz''
14. ''Mükemmelliğin değil, tutarlılığın gücü. 5 yıllık fark; yolculuğum 2019'da başladı. Kilo kaybımı 2 yıldır koruyorum''
15. ''13 ay | Artık sopa değil''
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