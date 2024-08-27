Saç, Tuvalet Kağıdı, Toprak...İnsanlar Neden Tuhaf Şeyleri Yeme İsteği Duyuyor?
Saç, Tuvalet Kağıdı, Toprak...İnsanlar Neden Tuhaf Şeyleri Yeme İsteği Duyuyor?
Saç, tuvalet kağıdı, toprak, sabun, yün...Canınız çekti mi? Eğer cevabınız hayır ise sizde Pika ve Rapunzel Sendromu olmadığının müjdesini verelim. Eğer bu sendromlardan birine sahip olsaydınız, besin değeri olmayan tuhaf maddeleri yeme isteği duyabilirdiniz.
Peki insanlar neden böyle maddeleri yemek ister, hiç düşündünüz mü? 👇🏻
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Çikolata seven birisiyseniz bu görseli gördükten sonra canınızın çikolata çekmesi oldukça olası.
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Peki canınız tuvalet kağıdı çekiyor mu? Şöyle güzel bir tuvalet kağıdı görseniz mesela?
Pika Sendromu, bir kişinin gıda dışı maddeleri sürekli olarak tükettiği durumdur. Özellikle çocuklarda görülen Pika Sendromu bazen hamilelerde de görülebilir.
Toprak, pil, çimento, cam, duvarlar, halılar, saç, sünger...Tüketilen maddeye göre ise kişide ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.
Pika Sendromu'nun ismi ise saksağan kuşlarından geliyor. İngilizce'de 'pica pica' olarak isimlendirilen bu kuşlar, oldukça ilginç şeyleri yiyebilir.
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Hadi kuşları anladık diyelim, insanlar neden böyle tuhaf şeyleri yeme isteği duyar? Sahiden canımız, gıda olmayan bir şeyi yemek isteyebilir mi?
Pika Sendromu'na sahip kişilerde demir eksikliği, çinko ve kalsiyum eksikliği ise net olarak tanımlanmıştır.
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