Saç, Tuvalet Kağıdı, Toprak...İnsanlar Neden Tuhaf Şeyleri Yeme İsteği Duyuyor?

Saç, tuvalet kağıdı, toprak, sabun, yün...Canınız çekti mi? Eğer cevabınız hayır ise sizde Pika ve Rapunzel Sendromu olmadığının müjdesini verelim. Eğer bu sendromlardan birine sahip olsaydınız, besin değeri olmayan tuhaf maddeleri yeme isteği duyabilirdiniz.

Peki insanlar neden böyle maddeleri yemek ister, hiç düşündünüz mü? 👇🏻

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