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Saç, Tuvalet Kağıdı, Toprak...İnsanlar Neden Tuhaf Şeyleri Yeme İsteği Duyuyor?

Saç, Tuvalet Kağıdı, Toprak...İnsanlar Neden Tuhaf Şeyleri Yeme İsteği Duyuyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 10:50

Saç, tuvalet kağıdı, toprak, sabun, yün...Canınız çekti mi? Eğer cevabınız hayır ise sizde Pika ve Rapunzel Sendromu olmadığının müjdesini verelim. Eğer bu sendromlardan birine sahip olsaydınız, besin değeri olmayan tuhaf maddeleri yeme isteği duyabilirdiniz.

Peki insanlar neden böyle maddeleri yemek ister, hiç düşündünüz mü? 👇🏻

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Çikolata seven birisiyseniz bu görseli gördükten sonra canınızın çikolata çekmesi oldukça olası.

Çikolata seven birisiyseniz bu görseli gördükten sonra canınızın çikolata çekmesi oldukça olası.

Bazen bir yemeği canımızın çekmesi için onun hakkında düşünmemiz, resmini görmemiz hatta ismini okumamız bile yeter.

Peki canınız tuvalet kağıdı çekiyor mu? Şöyle güzel bir tuvalet kağıdı görseniz mesela?

Peki canınız tuvalet kağıdı çekiyor mu? Şöyle güzel bir tuvalet kağıdı görseniz mesela?

Eğer bu soru karşısında ne cevap vereceğinizi bilemediyseniz, sizde Pika Sendromu olmadığını söylememiz mümkün. Tuvalet kağıdı ya da başka bir tuhaf maddeyi canınız çekiyorsa, sizde muhtemelen Pika Sendromu var.

Pika Sendromu, bir kişinin gıda dışı maddeleri sürekli olarak tükettiği durumdur. Özellikle çocuklarda görülen Pika Sendromu bazen hamilelerde de görülebilir.

Pika Sendromu, bir kişinin gıda dışı maddeleri sürekli olarak tükettiği durumdur. Özellikle çocuklarda görülen Pika Sendromu bazen hamilelerde de görülebilir.

En çok 2-3 yaş arası çocuklarda görülen Pika Sendromu, bazı öğrenme güçlüğü olan çocuklarda daha sık görülebilir.

Toprak, pil, çimento, cam, duvarlar, halılar, saç, sünger...Tüketilen maddeye göre ise kişide ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.

Toprak, pil, çimento, cam, duvarlar, halılar, saç, sünger...Tüketilen maddeye göre ise kişide ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.

Pika Sendromu'na sahip kişilerde sindirim yollarında tıkanma, delinme gibi ciddi sorunlar görülebilir, sindirilemeyen maddeler organların içerisinde birikebilir.

Pika Sendromu'nun ismi ise saksağan kuşlarından geliyor. İngilizce'de 'pica pica' olarak isimlendirilen bu kuşlar, oldukça ilginç şeyleri yiyebilir.

Pika Sendromu'nun ismi ise saksağan kuşlarından geliyor. İngilizce'de 'pica pica' olarak isimlendirilen bu kuşlar, oldukça ilginç şeyleri yiyebilir.

Bu yeme bozukluğuna saksağan isminin verilmesinin nedeni de tam olarak budur.

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Hadi kuşları anladık diyelim, insanlar neden böyle tuhaf şeyleri yeme isteği duyar? Sahiden canımız, gıda olmayan bir şeyi yemek isteyebilir mi?

Hadi kuşları anladık diyelim, insanlar neden böyle tuhaf şeyleri yeme isteği duyar? Sahiden canımız, gıda olmayan bir şeyi yemek isteyebilir mi?

Pika Sendromu'nun nedeni tam olarak bilinmese de hastalığın oluşumunda psikolojik ve biyolojik birçok faktörün etkili olduğu düşünülüyor. Düşük gelir düzeyi, ihmal, istismar gibi durumlarda ayrıca otizm spektrum gibi gelişimsel sorunlarda Pika Sendromu ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Pika Sendromu'na sahip kişilerde demir eksikliği, çinko ve kalsiyum eksikliği ise net olarak tanımlanmıştır.

Pika Sendromu'na sahip kişilerde demir eksikliği, çinko ve kalsiyum eksikliği ise net olarak tanımlanmıştır.

Gıda dışında farklı bir madde tüketen insanların demir eksikliği düzeltildiğinde, bu davranıştan uzaklaşıldığı görülmüş.

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