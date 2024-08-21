"Keşke Bilseydim" Sezaryen Doğum Yapan Annelerden Altın Değerinde Tavsiyeler

Sezaryen doğumla ilgili doğu bilinen pek çok yanlış var. Kimileri sezaryenin sağlıksız olduğunu kimileri de son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Peki sezaryen doğum yapan anneler, bu konuda ne düşünüyor?

Gelin, sezaryen doğum yapan kadınların verdikleri önerilere bir göz atalım.

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