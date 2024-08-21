"Keşke Bilseydim" Sezaryen Doğum Yapan Annelerden Altın Değerinde Tavsiyeler
"Keşke Bilseydim" Sezaryen Doğum Yapan Annelerden Altın Değerinde Tavsiyeler
Sezaryen doğumla ilgili doğu bilinen pek çok yanlış var. Kimileri sezaryenin sağlıksız olduğunu kimileri de son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Peki sezaryen doğum yapan anneler, bu konuda ne düşünüyor?
Gelin, sezaryen doğum yapan kadınların verdikleri önerilere bir göz atalım.
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1. "Keşke bebeğin doğumunu görebilmek için perdeyi indirmelerini isteyebileceğimi bilseydim."
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2. "Keşke abdominal bant isteseydim, böylece bağırsaklarım dışarı fırlayacakmış gibi hissetmezdim. Ayrıca acıyı azalttı, dik durabilmeme yardımcı oldu ve uyuyabilmemi sağlayan tek şey oldu."
3. "Normal doğum yapmamış olsam da vajinamda kanama ve pıhtılaşma olacağını tahmin etmiyordum."
4. "Keşke sonrasında ev işlerinde yardım isteseydim. Evi süpürmeye çalışırken kesik açılıverdi, değmez."
5. "Birçok hastane operasyondan hemen sonra bebekle ciltten cilde temasa izin veriyor. Yalnızca sormanız yeterli. Kesiğe dikiş atılırken bir hemşire bebeğimi tutmama yardımcı olmuştu."
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6. "Keşke operasyon sırasında her şeyi hissedeceğimi bilseydim! Acı hissetmedim ama inanılmaz baskı hissettim ve dünyadaki en beklenmedik ve rahatsız duyguydu."
7. "Keşke doğumdan sonraki ilk kakanın hayatımdaki en dehşet verici deneyim olacağını bilseydim. Laksatifler en iyi dostunuz."
8. "Operasyondan sonra mümkün olduğu ilk anda ayağa kalkıp yürüyün. Ne kadar canınız acısa da yürümek iyileşme sürecinin çok daha rahat geçmesini sağlıyor."
9. "Sezaryen doğumdan sonra bebeğinizi emzirmek için en iyi pozisyon 'futbol topu tutuşu'. Böylece karnınızdaki yarığa baskı uygulamamış oluyorsunuz."
10. "Keşke iyileşme sürecinin bir yıldan bile fazla sürmesinin normal olduğunu bilseydim."
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11. "Sezaryenle de doğum planlamanız olabilir. Normal doğum yaparkenki gibi planlamak vücudumun kontrolü elimdeymiş gibi hissettirdi."
12. "Keşke evdeki onca tatlı iç çamaşırımı sezaryenden sonra giyemeyeceğimi bilseydim. Kendinize yüksek belli, ekstra yumuşak çamaşırlar alın. Böylece yaranıza baskı yapmamış olacaksınız."
13. "Keşke sezaryen doğumdan sonra os*rmanın bu kadar zor olacağını bilseydim."
14. "Odadaki metal objelerin yansımalarına dikkat edin. İç organlarınızı görmek istemiyorsanız bunların en başta birer ayna gibi olduğunu hatırlayın."
15. "Karnınızdaki gazın yukarı çıkması sonucu operasyon sırasında göğüs ağrısı çok yaygın. Ben kalp krizi geçiriyorum sanmıştım."
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16. "Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda ve güldüğünüzde acı hissetmemek için kesiğin üzerine yastık koyun."
17. "Keşke tuvalete gidip gelmenin 5 kilometre koşmuş gibi hissettireceğini bilseydim. Neredeyse hiç kas kontrolü olmadan oturmaya çalışınca klozetin ne kadar alçak olduğunu anlıyorsunuz."
18. "Keşke operasyondan sonra hayatımda hiç kaşınmadığım kadar kaşınacağımı bilseydim. Korkunçtu."
19. "Keşke operasyon sırasında bir şeyler doğru hissettirmediğinde konuşabileceğimi hatırlasaydım. Sessiz kalarak çok fazla hataya izin verdim. Sorular sorun, fikriniz olsun ve bilgi isteyin."
20. "Operasyondan sonra çişinizi asla tutmadığınızdan emin olun, yoksa mesanenizdeki sıvı dikişlerinize baskı yapar ve iyileşme sürecinizi yavaşlatır."
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21. "Operasyon bitince doktorlar size dikiş atarken partneriniz bebekle beraber odayı terk edecek. Bu süreçte yanınızda biri olsun istiyorsanız bir kişi daha getirin."
22. "İkinci sezaryen her zaman ilkinden daha kolay olacak. Daha hızlı iyileşeceksiniz, daha çabuk araba sürmeye başlayacaksınız ve her şey daha çok kontrolünüz altında olacak."
23. "Yara o kadar da kötü değil. Özellikle içinden çıkan o kadar şeye rağmen oldukça küçük."
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