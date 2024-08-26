Olası Bir Kıyamet Senaryosunda Yaşanabilecek En İyi 5 Ülke Hangisi?

Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte hem bilim dünyası hem de insanlar kıyamet kavramını konuşuyor. Peki ya medeniyet çökerse ne olacak? Dünyada yaşam devam edebilecek mi ya da yaşanabilecek yer kalacak mı? Kıyamet senaryosu olursa hangi 5 ülkede iyi şartlarda yaşanabilir?

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