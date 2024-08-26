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Olası Bir Kıyamet Senaryosunda Yaşanabilecek En İyi 5 Ülke Hangisi?

Olası Bir Kıyamet Senaryosunda Yaşanabilecek En İyi 5 Ülke Hangisi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:18

Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte hem bilim dünyası hem de insanlar kıyamet kavramını konuşuyor. Peki ya medeniyet çökerse ne olacak? Dünyada yaşam devam edebilecek mi ya da yaşanabilecek yer kalacak mı? Kıyamet senaryosu olursa hangi 5 ülkede iyi şartlarda yaşanabilir?

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Kaynak: https://www.euronews.com/green/2021/0...
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Dünya her geçen gün yeni bir felaketle sarsılıyor. Pandemiden doğal afetlere, nüfus artışından savaşlara tüm bu yaşananlar canlı yaşamı kaosa doğru sürüklüyor.

Dünya her geçen gün yeni bir felaketle sarsılıyor. Pandemiden doğal afetlere, nüfus artışından savaşlara tüm bu yaşananlar canlı yaşamı kaosa doğru sürüklüyor.

Olası bir kıyametten sağ kurtulduk diyelim, nereye sığınacağız? Medeniyetimizi nerede baştan inşa edeceğiz?

Olası bir kıyametten sağ kurtulduk diyelim, nereye sığınacağız? Medeniyetimizi nerede baştan inşa edeceğiz?

İşte bir grup bilim insanı olası bir kıyamet senaryosunda yaşamın sürdürülebileceği ülkeleri tespit etti.

İşte bir grup bilim insanı olası bir kıyamet senaryosunda yaşamın sürdürülebileceği ülkeleri tespit etti.

Anglia Ruskin Üniversitesi bünyesinde yer alan Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Nick King ile Profesör Aled Jones'un yürüttüğü çalışmayla medeniyetin çöktüğü dünyada yaşanabilecek ilk 5 ülke sıralandı.

Bilim insanları ilk etapta iklim değişikliğine en dayanıklı ilk 20 ülkeyi incelediler. Önce çıkan 5 ülke de ılıman iklime sahip ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı daha dengeli yapıda olan adalar ya da kıta adalardan oluşmakta.

Bilim insanları ilk etapta iklim değişikliğine en dayanıklı ilk 20 ülkeyi incelediler. Önce çıkan 5 ülke de ılıman iklime sahip ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı daha dengeli yapıda olan adalar ya da kıta adalardan oluşmakta.

Ülkelere geçmeden önce yaşamın devamlılığı için gereken etmenleri saymakta fayda var. Yaşamın devamlılığında tarıma elverişli arazilere ihtiyaç duyuluyor.

Ülkelere geçmeden önce yaşamın devamlılığı için gereken etmenleri saymakta fayda var. Yaşamın devamlılığında tarıma elverişli arazilere ihtiyaç duyuluyor.
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Yenilenebilir enerji ise geleceğin ta kendisi!

Yenilenebilir enerji ise geleceğin ta kendisi!

İşte olası bir kıyametten sağ kurtulduğumuzda yaşamaya devam edebileceğimiz ilk 5 ülke:

İşte olası bir kıyametten sağ kurtulduğumuzda yaşamaya devam edebileceğimiz ilk 5 ülke:

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

Avustralya

Avustralya

İrlanda

İrlanda
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İzlanda

İzlanda

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

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kenan öz

:))) bilim adamlarımı açıklamış :)