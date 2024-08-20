Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek yaşamımızda büyük değişim yaratabilir. Ama bazıları bu yolculukta gerçekten de hayallerinin ötesine geçmeyi başarıyor. İşte kilo vererek sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal hayatlarını da köklü bir şekilde değiştiren 15 kişi...
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1. 19 ay👍
2. ''(8 ay) (İlk) hedef kiloma ulaştım! Sanırım bir süre orada kalacağım.''
3. 17 ay👍
4. ''(~4 yıl) Oldukça uzun bir yolculuktu lol ama kendim hakkında çok şey öğrendim!''
5. ''Fotoğraflar arasında 5 yıl. Beden 18'den beden 10'a''
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6. ''11 ay. çok mutluyum''
7. ''(10 yıl) 23 yaşımdayken olduğumdan daha iyi görünüyorum şu an 33 yaşındayım.''
8. ''1 yıllık ilerleme''
9. ''5 aylık''
10. 4 yıl💪
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11. ''15 ay | Hayatımda yaptığım en zor şey.''
12. ''(18 ay) kendimle gurur duyuyorum!''
13. ''Keto diyetine 2 aydır devam ediyorum. Kendimi harika hissediyorum!''
14. ''7 Yıl | Sadece diyet, son bir aydır ağırlık kaldırmaya yeni başlıyorum. Hayatımda hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum!''
15. 3,5 ay👍
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