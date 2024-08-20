Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo vermek yaşamımızda büyük değişim yaratabilir. Ama bazıları bu yolculukta gerçekten de hayallerinin ötesine geçmeyi başarıyor. İşte kilo vererek sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal hayatlarını da köklü bir şekilde değiştiren 15 kişi...