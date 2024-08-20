Esra Ezmeci'ye Gelen Şok İtiraf: ''Eşim Babamla İlişkim Olduğunu Söylüyor''

Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ederken, her paylaşımıyla ağızları açık bırakıyor. Bu kez, eşiyle sorunlar yaşayan bir kadının sorusunu paylaşan Ezmeci, çifte psikiyatriste gitmelerini önerdi.