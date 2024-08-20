Esra Ezmeci'ye Gelen Şok İtiraf: ''Eşim Babamla İlişkim Olduğunu Söylüyor''
Esra Ezmeci'ye Gelen Şok İtiraf: ''Eşim Babamla İlişkim Olduğunu Söylüyor''
Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ederken, her paylaşımıyla ağızları açık bırakıyor. Bu kez, eşiyle sorunlar yaşayan bir kadının sorusunu paylaşan Ezmeci, çifte psikiyatriste gitmelerini önerdi.
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Instagram hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ezmeci'ye bu hafta gelen en şaşırtıcı sorular arasında bir kadının eşi hakkındaki şok itirafı yer aldı.
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İşte o soru ve ünlü psikoloğun yanıtı:
Esra Ezmeci'nin paylaştığı, takipçilerinden gelen diğer sorular ise şöyle:
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