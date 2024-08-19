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KPSS'ye Hazırlandığı İçin 'Kocaya Atanamayan' Genç Kadının Başına Gelen Trajikomik Olay

KPSS'ye Hazırlandığı İçin 'Kocaya Atanamayan' Genç Kadının Başına Gelen Trajikomik Olay

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 16:07

KPSS'ye hazırlık sürecinin gençlerin hayatında yarattığı baskılar hepimiz tarafından biliniyor. Ancak bu sınavın etkileri bazen oldukça ilginç şekillerde kendini gösterebiliyor. Twitter'da bir kullanıcının başına gelen olay, KPSS'nin sadece kariyer hedeflerimizde değil, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz durumlar üzerinde de trajikomik etkisini görebileceğimizi gösterdi.

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Genç kadın, KPSS çalıştığını öğrenen koca adayı tarafından reddedildiğini şu sözlerle anlattı.👇

Genç kadın, KPSS çalıştığını öğrenen koca adayı tarafından reddedildiğini şu sözlerle anlattı.👇
twitter.com

Ardından yorumlar da gecikmedi tabii👇😂

Ardından yorumlar da gecikmedi tabii👇😂
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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