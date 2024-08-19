KPSS'ye Hazırlandığı İçin 'Kocaya Atanamayan' Genç Kadının Başına Gelen Trajikomik Olay

KPSS'ye hazırlık sürecinin gençlerin hayatında yarattığı baskılar hepimiz tarafından biliniyor. Ancak bu sınavın etkileri bazen oldukça ilginç şekillerde kendini gösterebiliyor. Twitter'da bir kullanıcının başına gelen olay, KPSS'nin sadece kariyer hedeflerimizde değil, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz durumlar üzerinde de trajikomik etkisini görebileceğimizi gösterdi.