Türk Kahvesi Neden Büyük Bardaklarda Değil de Küçük Fincanlarda İçiliyor?
Türk Kahvesi Neden Büyük Bardaklarda Değil de Küçük Fincanlarda İçiliyor?
Kimimiz sabah uyanır uyanmaz, kimimiz akşam yemeğinden sonra, kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyor. Peki ama bu türk kahvelerinin fincanı neden bu kadar küçük?
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Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasındaki nedeni hiç merak ettiniz mi? Klasik kahveler kupalarda içiliyorken, Türk kahvesi için neden küçük fincanlar tercih ediliyor?
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Öncelikle isterseniz Türk kahvesinin tarihine bir göz atalım: Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürel değerlerden biri olan Türk kahvesinin ilk kez Yemen ve Habeşistan’da ortaya çıktığı biliniyor.
Kökeni 14. yüzyıla kadar dayanan bu kahve, 2 yıl sonra yani 1517 yılında Osmanlı’nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getirildi. İstanbul'da cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlandı ve farklı bir pişirme usulüyle Türk kahvesi ortaya çıkmış oldu.
Öyle ki, kahvenin içilebilir kıvama getirilmesi ve Avrupa'ya gitmesinin asıl kaynağının da Anadolu olduğu söylenir. 17. yüzyıla geldiğimizde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya götürdükleri kahveyi Türk kahvesi olarak tanıtıyor.
Telvesiyle servis edilen tek kahve özelliğinde olan Türk kahvesi bilmeyenler için söyleyelim ki; 2013 yılında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne de girdi.
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Bu eşsiz lezzete sahip kahve 75 ml hacimlerde üretilen fincanlarda servis ediliyor, bu da lezzetinin daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor. Daha detaylı anlatmak gerekirse, küçük fincanlar telvesinin dibe çökmesine zaman tanıyor, kahvenin daha yavaş soğumasını sağlıyor.
Ayrıca kim köpüksüz kahve içmek ister ki? Bu ince ve küçük fincanlar, kahvenin köpüğünü koruyor, böylelikle bol köpüklü bir kahve keyfi sunuyor. Kendine özgü olan aroması, telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden ayrılan Türk kahvesinin İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda kahvehanelerin açılması da halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteriyor.
Kültürümüzün ve yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan Türk kahvesi sonuç olarak, hem tadıyla, hem tarihiyle, hem de geleneksel sohbetlerde toplumsal bağları güçlendirmesiyle önemi her geçen gün daha da değer kazanan içeceklerimizden biri olarak kalmaya devam edecek.
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