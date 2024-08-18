Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Öğrenince Çok Şaşıracağınız 16 Markanın Açılımı! ''Allah Sağlık Para Afiyet Versin Amin''

Öğrenince Çok Şaşıracağınız 16 Markanın Açılımı! ''Allah Sağlık Para Afiyet Versin Amin''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 12:35

Hepimizin günlük hayatta sıkça karşılaştığız ama açılımını bilmediğim markalar var. Ancak bazı markaların kısaltmaları öyle ilginç ki, açılımını ilk öğrendiğinizde sizi şaşırtabilir. Bazıları da komik gelebilir. 😅😳

İşte, tanıdık markaların beklenmedik açılımları 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. NTV: Nergis

1. NTV: Nergis

Haber dünyasının köklü isimlerinden NTV ile başlayalım. 1996 yılında yayın hayatına başlayan kanalın ismi belirlenirken Olay TV'nin kurucusu Cavit Çağlar devreye girmiş. Gazeteci ve televizyoncu Nuri Çolakoğlu, haber kanalı kurmak istemiş bu sırada Çağlar ile tanışmış. İsim konusunda görüşmeler yapılırken, Çağlar kendi holdingi olan Nergis'ten esinlenerek NTV fikrini önermiş. Çolakoğlu da bu öneriyi beğenerek haber kanalının ismini NTV yapmış.

2. OMO: Old Mother Owl Türkçesi Yaşlı anne baykuş

2. OMO: Old Mother Owl Türkçesi Yaşlı anne baykuş

İngiltere kökenli Lever Brothers ile Hollandalı Dutch Margarine Unie'nin birleşmesi sonucu 1930 yılında kurulan Unilever şirketine ait bir deterjan markası Omo'nun açılımı ise Old Mother Owl. Omo Hindistan, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve birçok ülkede Surf ismi ile satılıyor.

3. V: Vitali A: Alber Kardeşler KKO: Soyadlarının son üç harfi

3. V: Vitali A: Alber Kardeşler KKO: Soyadlarının son üç harfi

Vitali Hakko 1930'larda Şen Şapka marka ismiyle İstanbul'da önce küçük bir şapka mağazası kurdu. Bir kaç yıl sonra ağabeyi Albert Hakko'nun da ortak olmasıyla birlikte Vitali Hakko, şirketinin ismini Vakko'ya dönüştürdü. Ve şirket yıllar içinde şapkanın yanı sıra eşarp ve hazır giyim üreterek büyük karlar elde etmeye başladı.

4. Dyo: Durmuş Yaşar Oğulları

4. Dyo: Durmuş Yaşar Oğulları

1979'da İzmir'de kurulan boya şirketi Dyo, kurucusu Durmuş Yaşar Oğulları'nın isminin kısatmasıdır.

5. Dimes: Diren Meyve Suları

5. Dimes: Diren Meyve Suları

1958'de Tokat'ta kurulan Dimes Diren Meyve Suları'nın kısaltmasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Aspava: Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin

6. Aspava: Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin

Listemizdeki markalar arasında belki de en çok şaşıracağınız ve açılımını öğrenince 'Aaaa, gerçekten mi?' diyeceğiniz bir marka Aspava. Aspava'nın ismi, ''Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin'' cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. İlk duyduğunuzda bir espri olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak hayır, bu gerçekten de doğru. Aspava'nın ismi, bu cümleden geliyor.

7. Mado: Maraş Dondurmacısı

7. Mado: Maraş Dondurmacısı

Türkiye'nin en sevilen dondurma ve pasta markalarından biri olan Mado 'Maraş' ve 'dondurma' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. MADO'nun hikayesi, 1850 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte Yaşar Kanbur tarafından kurulan marka, o günden bu yana tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı başardı.

8. Mudo: Kurucuları Mu-stafa Taviloğlu ve Do-ğan Gürün’ün isimlerinin ilk iki harfi

8. Mudo: Kurucuları Mu-stafa Taviloğlu ve Do-ğan Gürün’ün isimlerinin ilk iki harfi

Bir zaman yolculuğuna çıkalım ve kendimizi 1964 yılına götürelim. İstanbul'un kalbinde, belki de birçok kişinin adını bile duymadığı Fitaş Pasajı'nda bir hikaye başlıyor. Bu hikaye, iki genç girişimci Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün hayallerini gerçeğe dönüştürme hikayesi.

Bu iki genç, belki de o zamanlar ne kadar büyük bir marka olacaklarını bilmiyorlardı, ama bir dükkan açma hayallerini gerçekleştirdiler. Bu dükkanın adını belirlerken de oldukça yaratıcı bir yol izlediler. İsimlerinin ilk hecelerini birleştirerek 'Mudo' adını ortaya çıkardılar.

9. Akbank: Adana- Kayseri Bankası

9. Akbank: Adana- Kayseri Bankası

Akbank'ın açılımını birçok kişi 'Adana'daki Kayserililerin Bankası' olarak biliyor. Ancak bu popüler bankanın ismi aslında 'Adana Kayseri Bankası' şeklinde açılıyor. Bu ilginç isim seçimini kim mi yaptı? Tabii ki, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Sabancı Ailesi. Aslen Kayserili olan Sabancılar, iş dünyasındaki başarılarını Adana'da kazandılar. Bu nedenle, bankanın ismi bu iki önemli şehrin baş harflerinden oluşuyor.

10. Alfemo: Ali Feyzullah Mobilya

10. Alfemo: Ali Feyzullah Mobilya

Mobilya dünyasının bilinen markalarından Alfemo, ilk bakışta yabancı bir marka gibi algılanabilir. Ama aslında tam da bizim topraklarımızın bir ürünü. Alfemo, 'Ali Feyzullah Mobilya' kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir isme sahip. Bu marka, adını Türkçe kelimelerin birleşiminden alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Enka: Enişte ve Kayınbirader kelimelerinin birleşimi

11. Enka: Enişte ve Kayınbirader kelimelerinin birleşimi

Enka belki de ilk duyduğunuzda kulağınıza biraz yabancı gelebilir. Ancak bu marka, adını, enişte ve kayınbirader olan kuruculardan alıyor.

Türkiye'nin inşaat sektöründeki devlerinden biri olan ENKA'nın kurucuları Şarık Tara ve Sadi Gülçelik'tir. Aynı zamanda birer akraba olan bu ikili, iş dünyasında da birlikte hareket etme kararı alarak ENKA'yı kurmuşlar.

12. Yu-Ma-Tu: Yusuf, Mahmut, Tuncer kardeşlerin ilk heceleri

12. Yu-Ma-Tu: Yusuf, Mahmut, Tuncer kardeşlerin ilk heceleri

Yumatu, aslında bir Japon markası olmadığını şaşırarak öğreneceğiniz bir marka. Herkesin dilinde dolanan ve genellikle Japon menşeili bir marka olduğu düşünülen Yumatu'nun gerçek kökeni, aslında üç kardeşin isimlerinden geliyor.

Yusuf, Mahmut ve Tuncer kardeşlerin ilk hecelerinin birleşiminden doğan bu marka ismi, birçok kişi için oldukça sürpriz bir bilgi olabilir.

13. Ramsey: Remzi Gür

13. Ramsey: Remzi Gür

Ramsey, adını duyduğumuzda çoğumuzun aklına hemen yabancı bir marka geliyor, değil mi? Ancak bu durum aslında pek de öyle değil. Erkek giyim sektöründe adından sıkça söz ettiren Ramsey, aslında tam bir yerli marka.

Markanın kurucusu Remzi Gür, isminin İngilizce telaffuzundan esinlenerek, markasına 'Ramsey' adını vermiş. Bu isim seçimiyle hem global bir çizgi yakalamış hem de kendi ismini markasına yansıtmış.

14. Osse: Kurucu ortakları Osman ve Sezai’nin ilk heceleri

14. Osse: Kurucu ortakları Osman ve Sezai’nin ilk heceleri

Hepimizin gözlerine yeni ve yabancı bir marka gibi çarpacak olan Osse, aslında tam da buradan, yani bizim topraklarımızdan çıkma bir marka. Gözlük sektörünün bilinen markalarından Osse, aslında bir Türk markası.

Markanın ismi, aslında kurucu ortakları olan Osman ve Sezai'nin isimlerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani Osse, Osman'ın 'Os' ve Sezai'nin 'Se' hecelerinin birleşiminden doğmuş bir isim.

15. RodiMood: Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği

15. RodiMood: Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği

Rodimood, adını ilk bakışta yabancı bir marka havası veriyor olabilir ama aslında tam bir Türk markası. Bu markanın ismi, biraz da şaşırtıcı bir şekilde, kurucularının isimlerinden türetilmiş.

Rodi kelimesi, aslında markanın kurucusu olan 'Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği'nin kısaltması.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Bandırma Vitaminli Yem Sanayi

16. Bandırma Vitaminli Yem Sanayi

Son olarak Banvit markasının açılımına bakalım. Banvit, aslında 'Bandırma Vitaminli Yem Sanayi' kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Banvit, tam adıyla Bandırma Vitaminli Yem Sanayi ve Ticaret AŞ, 1968 yılında Bandırma'da yem üreticisi olarak faaliyetlerine başladı. Zamanla büyüyen ve gelişen şirket, bugün Türkiye'nin en büyük tavuk ve hindi eti üreticisi konumunda.

Peki; bu listedekiler dışında sizin açılımını öğrendiğinizde şaşırdığınız bir marka var mı? Yorumlara bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yankı güney

HUM: Halit Uzun Makine Haus: Hakkı Usta