Öğrenince Çok Şaşıracağınız 16 Markanın Açılımı! ''Allah Sağlık Para Afiyet Versin Amin''
Öğrenince Çok Şaşıracağınız 16 Markanın Açılımı! ''Allah Sağlık Para Afiyet Versin Amin''
Hepimizin günlük hayatta sıkça karşılaştığız ama açılımını bilmediğim markalar var. Ancak bazı markaların kısaltmaları öyle ilginç ki, açılımını ilk öğrendiğinizde sizi şaşırtabilir. Bazıları da komik gelebilir. 😅😳
İşte, tanıdık markaların beklenmedik açılımları 👇
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1. NTV: Nergis
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2. OMO: Old Mother Owl Türkçesi Yaşlı anne baykuş
3. V: Vitali A: Alber Kardeşler KKO: Soyadlarının son üç harfi
4. Dyo: Durmuş Yaşar Oğulları
5. Dimes: Diren Meyve Suları
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6. Aspava: Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin
7. Mado: Maraş Dondurmacısı
8. Mudo: Kurucuları Mu-stafa Taviloğlu ve Do-ğan Gürün’ün isimlerinin ilk iki harfi
9. Akbank: Adana- Kayseri Bankası
10. Alfemo: Ali Feyzullah Mobilya
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11. Enka: Enişte ve Kayınbirader kelimelerinin birleşimi
12. Yu-Ma-Tu: Yusuf, Mahmut, Tuncer kardeşlerin ilk heceleri
13. Ramsey: Remzi Gür
14. Osse: Kurucu ortakları Osman ve Sezai’nin ilk heceleri
15. RodiMood: Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği
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16. Bandırma Vitaminli Yem Sanayi
Peki; bu listedekiler dışında sizin açılımını öğrendiğinizde şaşırdığınız bir marka var mı? Yorumlara bekliyoruz.
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HUM: Halit Uzun Makine Haus: Hakkı Usta