Öğrenince Çok Şaşıracağınız 16 Markanın Açılımı! ''Allah Sağlık Para Afiyet Versin Amin''

Bir zaman yolculuğuna çıkalım ve kendimizi 1964 yılına götürelim. İstanbul'un kalbinde, belki de birçok kişinin adını bile duymadığı Fitaş Pasajı'nda bir hikaye başlıyor. Bu hikaye, iki genç girişimci Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün hayallerini gerçeğe dönüştürme hikayesi.

Bu iki genç, belki de o zamanlar ne kadar büyük bir marka olacaklarını bilmiyorlardı, ama bir dükkan açma hayallerini gerçekleştirdiler. Bu dükkanın adını belirlerken de oldukça yaratıcı bir yol izlediler. İsimlerinin ilk hecelerini birleştirerek 'Mudo' adını ortaya çıkardılar.