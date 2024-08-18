PTT Logosunun Anlamını Daha Önce Hiç Duydunuz mu?
PTT Logosunun Anlamını Daha Önce Hiç Duydunuz mu?
Hepimiz PTT şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da bir PTT aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark etmişizdir.
İşte bu logonun anlamını merak edenleri içeriğimize bekliyoruz. 🔎
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Logolar, günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle pek de dikkat etmediğimiz detaylardır. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargolarının logoları, sadece görsel bir işaret olmanın ötesinde, bir hikaye anlatıyor. Ama bu hikayeleri başka bir içeriğimizde anlatacağız.
Bugün PTT’nin logosunun anlamına bakalım. PTT’nin logosu da yukarıda saydıklarımız gibi merak uyandıran bir örnek. PTT şubelerine uğradığımızda, kargo alırken ya da posta araçlarını gördüğümüzde bu logoyu sıkça görüyoruz.
Peki; PTT logosu ne anlama geliyor? PTT’nin logosunda göze çarpan iki ana unsur var: güvercin kanadı ve borazan.
Güvercin kanadı, hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazan ise iletişimi simgeliyor. Bir bakıma, PTT bu iki sembol ile hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyor diyebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken, sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla özellikle seçilmiş.
Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden biri. Burada vurgulanmak istenen de PTT’nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı.
Ne dersiniz PTT bu kadar hızlı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın