Gelecek Sezon Kullanılmaya Başlanacak: Fransa Ligue 1'in Yeni Logosu Tanıtıldı
Gelecek Sezon Kullanılmaya Başlanacak: Fransa Ligue 1'in Yeni Logosu Tanıtıldı
Fransa Ligue 1, heyecan verici bir gelişmeyle yeni logosunu tanıttı. Lig yönetimi, markanın evrimine ve geleceğe yönelik bir adım olarak, ligin vizyonunu yansıtan modern ve yenilikçi tasarımını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paris Saint-Germain, Monaco, Marsilya gibi futbol dünyasının önemli takımlarına ev sahipliği yapan Ligue 1, logo değişikliğine gitti.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni logonun 2024/25 sezonundan itibaren kullanılacağı ifade edildi.
Değişime gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz değişimi nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda