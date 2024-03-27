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Gelecek Sezon Kullanılmaya Başlanacak: Fransa Ligue 1'in Yeni Logosu Tanıtıldı

Gelecek Sezon Kullanılmaya Başlanacak: Fransa Ligue 1'in Yeni Logosu Tanıtıldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.03.2024 - 12:57

Fransa Ligue 1, heyecan verici bir gelişmeyle yeni logosunu tanıttı. Lig yönetimi, markanın evrimine ve geleceğe yönelik bir adım olarak, ligin vizyonunu yansıtan modern ve yenilikçi  tasarımını duyurdu.

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Paris Saint-Germain, Monaco, Marsilya gibi futbol dünyasının önemli takımlarına ev sahipliği yapan Ligue 1, logo değişikliğine gitti.

Paris Saint-Germain, Monaco, Marsilya gibi futbol dünyasının önemli takımlarına ev sahipliği yapan Ligue 1, logo değişikliğine gitti.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni logonun 2024/25 sezonundan itibaren kullanılacağı ifade edildi.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni logonun 2024/25 sezonundan itibaren kullanılacağı ifade edildi.

Fransa Ligue 1'in yeni logosu 👇

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