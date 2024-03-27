Tarihlerinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'na Katılacak Olan Gürcistan'da Futbolcular Soyunma Odasında Coştu
Tarihlerinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'na Katılacak Olan Gürcistan'da Futbolcular Soyunma Odasında Coştu
Gürcistan Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup ederek 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan EURO 2024'e katılım hakkı elde etti. Tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan komşu ülkenin futbolcuları, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.
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Gürcistan, EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde karşılaştığı Yunanistan'ı golsüz biten 90 dakika ve uzatma devrelerinin ardından penaltılarla 4-2 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Maç sonunda binlerce Gürcistanlı sahaya inerek tarihi başarıyı kutladı.
Futbolcular da dans gösterisiyle soyunma odasında zaferin sevinicini yaşadı.
İşte o anlar 👇
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