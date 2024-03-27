Tarihlerinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'na Katılacak Olan Gürcistan'da Futbolcular Soyunma Odasında Coştu

Gürcistan Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup ederek 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan EURO 2024'e katılım hakkı elde etti. Tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan komşu ülkenin futbolcuları, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.