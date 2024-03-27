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Real Madrid'in Yıldızı Rüdiger Ramazan Paylaşımını Terör Örgütü ile İlişkilendiren Gazeteciye Dava Açtı

Real Madrid'in Yıldızı Rüdiger Ramazan Paylaşımını Terör Örgütü ile İlişkilendiren Gazeteciye Dava Açtı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.03.2024 - 10:27

Almanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in 31 yaşındaki defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sosyal medyadan yaptığı ramazan ayı paylaşımını terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendiren Alman gazeteci Julian Reichelt hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Almanya basınında yer alan haberlere göre Bild gazetesi eski müdürü Julian Reichelt, Rüdiger'i paylaşımdan dolayı oyuncuyu IŞID'e destek ve selam vermekle suçladı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Bild gazetesi eski müdürü Julian Reichelt, Rüdiger'i paylaşımdan dolayı oyuncuyu IŞID'e destek ve selam vermekle suçladı.

Alman futbolcu, Ramazan'ın ilk günü Instagram hesabından seccade üzerinde işaret parmağını havaya kaldırarak çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Alman futbolcu, Ramazan'ın ilk günü Instagram hesabından seccade üzerinde işaret parmağını havaya kaldırarak çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Rüdiger, fotoğrafına "Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin." notunu düşmüştü.

Rüdiger, fotoğrafına "Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin." notunu düşmüştü.

Reichelt, fedarasyondan bir açıklama yapılması gerektiğini beklerken İçişleri Bakanlığı, terör örgütünün söz konusu hareketi benimseyip kendi çıkarları için kötüye kullandığını vurguladı.

Reichelt, fedarasyondan bir açıklama yapılması gerektiğini beklerken İçişleri Bakanlığı, terör örgütünün söz konusu hareketi benimseyip kendi çıkarları için kötüye kullandığını vurguladı.

Hareketin inanç sembolü olarak anlaşılması ve kamu güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi gerektiği de ifade edildi.

Hareketin inanç sembolü olarak anlaşılması ve kamu güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi gerektiği de ifade edildi.

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