Real Madrid'in Yıldızı Rüdiger Ramazan Paylaşımını Terör Örgütü ile İlişkilendiren Gazeteciye Dava Açtı
Real Madrid'in Yıldızı Rüdiger Ramazan Paylaşımını Terör Örgütü ile İlişkilendiren Gazeteciye Dava Açtı
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Almanya basınında yer alan haberlere göre Bild gazetesi eski müdürü Julian Reichelt, Rüdiger'i paylaşımdan dolayı oyuncuyu IŞID'e destek ve selam vermekle suçladı.
Alman futbolcu, Ramazan'ın ilk günü Instagram hesabından seccade üzerinde işaret parmağını havaya kaldırarak çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
Rüdiger, fotoğrafına "Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul etsin." notunu düşmüştü.
Reichelt, fedarasyondan bir açıklama yapılması gerektiğini beklerken İçişleri Bakanlığı, terör örgütünün söz konusu hareketi benimseyip kendi çıkarları için kötüye kullandığını vurguladı.
Hareketin inanç sembolü olarak anlaşılması ve kamu güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi gerektiği de ifade edildi.
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