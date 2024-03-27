Montella 6-1'lik Avusturya Mağlubiyeti Sonrası Yöneltilen İstifa Sorusuna Provokasyon Diyerek Sert Çıktı!
Montella 6-1'lik Avusturya Mağlubiyeti Sonrası Yöneltilen İstifa Sorusuna Provokasyon Diyerek Sert Çıktı!
EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Ağır mağlubiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Montella'ya istifa sorusu yöneltildi. İtalyan çalıştırıcı, sorunun provokasyon olduğunu belirterek gazeteciyi eleştirdi.
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya deplasmanından şok edici bir sonuçla ayrıldı. Milliler, 1-0'lık Macaristan mağlubiyetinin ardından Avusturya'ya da 6-1 ile kaybetti.
Montella, Avusturya'da yaşayan gazeteciden "30 sene deneyimi olan sayın teknik direktör, Türkiye 33 sene sonra Avusturya'dan 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"şeklinde gelen soruya sert bir yanıt verdi.
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