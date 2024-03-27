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Montella 6-1'lik Avusturya Mağlubiyeti Sonrası Yöneltilen İstifa Sorusuna Provokasyon Diyerek Sert Çıktı!

Montella 6-1'lik Avusturya Mağlubiyeti Sonrası Yöneltilen İstifa Sorusuna Provokasyon Diyerek Sert Çıktı!

Milli Takım futbol
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.03.2024 - 08:46

EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Ağır mağlubiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Montella'ya istifa sorusu yöneltildi. İtalyan çalıştırıcı, sorunun provokasyon olduğunu belirterek gazeteciyi eleştirdi.

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya deplasmanından şok edici bir sonuçla ayrıldı. Milliler, 1-0'lık Macaristan mağlubiyetinin ardından Avusturya'ya da 6-1 ile kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya deplasmanından şok edici bir sonuçla ayrıldı. Milliler, 1-0'lık Macaristan mağlubiyetinin ardından Avusturya'ya da 6-1 ile kaybetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Schlager, 44, 48 ve 59’uncu dakikada Gregoritsch, 78’inci dakikada Baumgartner ve 90+5’inci dakikada Entrup kaydetti. A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 25’inci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Montella, Avusturya'da yaşayan gazeteciden "30 sene deneyimi olan sayın teknik direktör, Türkiye 33 sene sonra Avusturya'dan 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"şeklinde gelen soruya sert bir yanıt verdi.

Montella, Avusturya'da yaşayan gazeteciden "30 sene deneyimi olan sayın teknik direktör, Türkiye 33 sene sonra Avusturya'dan 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"şeklinde gelen soruya sert bir yanıt verdi.

İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: 'Maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bakma fırsatım olacak ama açıkçası iki maçta bazı kararlar bizi arada bıraktı. İlk sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim.'

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