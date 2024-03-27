Montella 6-1'lik Avusturya Mağlubiyeti Sonrası Yöneltilen İstifa Sorusuna Provokasyon Diyerek Sert Çıktı!

İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: 'Maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bakma fırsatım olacak ama açıkçası iki maçta bazı kararlar bizi arada bıraktı. İlk sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim.'