TFF Hakem Toplantısının Tamamını Yayınladı: “Suç Duyurusunda Bulunacağız”
TFF Hakem Toplantısının Tamamını Yayınladı: “Suç Duyurusunda Bulunacağız”
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alan hakemlerin değerlendirme yaptığı hakem toplantısının tamamını açıkladı. TFF, toplantının bir kısmını sızdıran kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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Twitter'da "lakeoftears1907" isimli hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerinin bir kısmını paylaşmıştı.
Çok konuşulan olay sonrasında TFF, toplantının tüm kaydını yayınlandı.
Toplantının tamamı 👇
"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.”
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”
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