Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in Diyalogu Çok Konuşuldu: Galatasaray Maçının Hakem Toplantısı Sızdırıldı!
Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in Diyalogu Çok Konuşuldu: Galatasaray Maçının Hakem Toplantısı Sızdırıldı!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta VAR tarafından izlenme tavsiye verilen penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu. Twitter'da 'lakeoftears1907' isimli hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştı.
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Galatasaray - Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapılan hakem toplantısı Twitter'da "lakeoftears1907" isimli hesap tarafından paylaşıldı.
TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya arasında geçen diyalog medyaya sızdırıldı.
Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonunun değerlendirildiği toplantıda Hugh Dallas'ın yönelttiği sorular ile Abdulkadir Bitigen ile Özgür Yankaya'nın verdiği cevaplar sosyal medyada çok konuşuldu.
Söz konusu konuşmalar şöyleydi:
Sızdırılan toplantı hakkında yapılan yorumlar şöyleydi👇
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