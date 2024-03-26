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Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in Diyalogu Çok Konuşuldu: Galatasaray Maçının Hakem Toplantısı Sızdırıldı!

Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in Diyalogu Çok Konuşuldu: Galatasaray Maçının Hakem Toplantısı Sızdırıldı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 07:04

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta VAR tarafından izlenme tavsiye verilen penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu. Twitter'da 'lakeoftears1907' isimli hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştı.

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Galatasaray - Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapılan hakem toplantısı Twitter'da "lakeoftears1907" isimli hesap tarafından paylaşıldı.

Galatasaray - Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapılan hakem toplantısı Twitter'da "lakeoftears1907" isimli hesap tarafından paylaşıldı.

TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya arasında geçen diyalog medyaya sızdırıldı.

TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya arasında geçen diyalog medyaya sızdırıldı.

Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonunun değerlendirildiği toplantıda Hugh Dallas'ın yönelttiği sorular ile Abdulkadir Bitigen ile Özgür Yankaya'nın verdiği cevaplar sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonunun değerlendirildiği toplantıda Hugh Dallas'ın yönelttiği sorular ile Abdulkadir Bitigen ile Özgür Yankaya'nın verdiği cevaplar sosyal medyada çok konuşuldu.

Söz konusu konuşmalar şöyleydi:

Söz konusu konuşmalar şöyleydi:

Hakem Danışmanı Hugh Dallas: 'Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? 'Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım' fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.' 

Hakem Abdulkadir Bitigen: '11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.' 

Hugh Dallas: 'Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?' 

Abdulkadir Bitigen: 'Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.' 

Hugh Dallas: 'Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın?' 

VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm.' 

Hugh Dallas: 'Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.' 

VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Beklentiye göre yaptığını söylemiyorum. Neden yaptığımı halen sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Aklımda bir pozisyon vardı. Milli maçta oyuncumuz kendini atarak penaltı kazanmıştı. Aklımda o pozisyon vardı baya benziyordu.' 

Abdulkadir Bitigen: 'VAR odasında olduğu için Özgür abiyi çok iyi anlıyorum. Ben teması net göremediğimi belirttim. Hücum oyuncusunu abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun müdahalesine mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor ama asıl önemli olan ayak mesafesindeki müdahale olmuyor mu?' 

Hugh Dallas: 'Özet çok net basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!'

Sızdırılan toplantı hakkında yapılan yorumlar şöyleydi👇

Sızdırılan toplantı hakkında yapılan yorumlar şöyleydi👇
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