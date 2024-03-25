Bıyık Bırakarak Herkesi Şaşkınlığa Uğratan Merih Demiral Yeni İmajı Hakkında Konuştu
Bıyık Bırakarak Herkesi Şaşkınlığa Uğratan Merih Demiral Yeni İmajı Hakkında Konuştu
A Milli Futbol Takımı’nın başarılı stoperi Merih Demiral, Avusturya ile oynayacağımız hazırlık maçının öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, yeni imajı hakkında da ilk kez konuştu.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Bu müsabaka öncesinde kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren defans oyuncusu Merih Demiral, basın toplantısında konuştu.
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Merih, "Macaristan'a yenildik ama oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor, hazırlık dönemi kısa bir süre olsa da hocamız gerekli toplantılarla ve antrenmanlarla gerekeni yapıyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Avusturya çok güçlü bir rakip, inşallah elimizden geldiğince kampı en iyi şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.
Tercübeli stoper, kendi performansıyla alakalı gelen bir soruya da "Sakatlık dönemim oldu, milli takımdan uzak kaldım. Her futbolcu milli takımın içinde bulunmak ister. O dönem benim için biraz zordu ama şimdi mili formaya döndüğüm için çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.
Merih, bıyık bıraktığı yeni imajı hakkında ise "Yeni imajımla ilgili çok soru geliyor. Şu an böyle rahat ediyorum, beğenenler ve beğenmeyenler oluyor ama şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
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Futbolcunun yeni tarzı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu 👇
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