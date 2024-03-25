Bıyık Bırakarak Herkesi Şaşkınlığa Uğratan Merih Demiral Yeni İmajı Hakkında Konuştu

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı stoperi Merih Demiral, Avusturya ile oynayacağımız hazırlık maçının öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, yeni imajı hakkında da ilk kez konuştu.