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Real Madrid'ın Brezilyalı Yıldızı Vinicius Junior Milli Takımının Basın Toplantısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Real Madrid'ın Brezilyalı Yıldızı Vinicius Junior Milli Takımının Basın Toplantısında Gözyaşlarına Boğuldu!

Real Madrid futbol
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 19:46

Brezilya'nın İspanya ile karşılaşacağı maç öncesindeki basın toplantısına katılan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, kendisine yöneltilen ırkçılık hakkındaki soruları yanıtlarken gözyaşlarına boğuldu.

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Liglere verilen milli arada Brezilya, yarın hazırlık maçında İspanya'ya konuk olacak. Dev maç öncesindeki basın toplantısına Sambacılar'dan Vinicius katıldı.

Liglere verilen milli arada Brezilya, yarın hazırlık maçında İspanya'ya konuk olacak. Dev maç öncesindeki basın toplantısına Sambacılar'dan Vinicius katıldı.

Real Madrid'in yıldızı, üst üste sorulan üç ırkçılık sorusu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Başarılı isim, ağlayarak şunları söyledi 👇

Real Madrid'in yıldızı, üst üste sorulan üç ırkçılık sorusu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Başarılı isim, ağlayarak şunları söyledi 👇

"Bu oldukça üzücü, burada her maçta, her gün olan bir şey. Her şikâyetim beni çok üzüyor .Sadece İspanya'da değil, dünyada da oluyor. Babamın da başına geldi, siyah bir insan yerine beyaz bir insanı seçtiler.

"Bu oldukça üzücü, burada her maçta, her gün olan bir şey. Her şikâyetim beni çok üzüyor .Sadece İspanya'da değil, dünyada da oluyor. Babamın da başına geldi, siyah bir insan yerine beyaz bir insanı seçtiler.

Bu benim fark ettiğim bir şey ve beni seçtikleri için mücadele ediyorum. Yakın gelecekte başka kimsenin başına gelmemesi için savaşıyorum."

Bu benim fark ettiğim bir şey ve beni seçtikleri için mücadele ediyorum. Yakın gelecekte başka kimsenin başına gelmemesi için savaşıyorum."

Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanmaya başlamıştı. 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia maçındaki olaylar kıvılcımı ateşlemişti.

Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanmaya başlamıştı. 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia maçındaki olaylar kıvılcımı ateşlemişti.
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Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu.

Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-Inter maçlarında da Vinicus'a ırkçı tezahüratlarda bulunulmuş, eflatun-beyazlılar da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklamıştı.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-Inter maçlarında da Vinicus'a ırkçı tezahüratlarda bulunulmuş, eflatun-beyazlılar da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklamıştı.

Vinicius'un basın toplantısındaki duygusal anları 👇

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