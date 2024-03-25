Adeta Yeri Göğü İnletti: Kariyerinin İlk Golünü Atan Kaleci Nurullah Aslan'ın Yaşadığı Sevinci Görmelisiniz
Adeta Yeri Göğü İnletti: Kariyerinin İlk Golünü Atan Kaleci Nurullah Aslan'ın Yaşadığı Sevinci Görmelisiniz
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Karacabey, sahasında Van Spor'u konuk etti. Mücadele, 2-2'lik skorla noktalandı.
Van Spor'a beraberliği getiren gol, 90+5'te geldi. Kaleci Nurullah Aslan, takımının kazandığı köşe vuruşunda ileri çıktı ve kendisi adına unutulmaz bir gole imza attı.
Sezon başında Samsunspor'dan transfer edilen Aslan, kaydettiği kafa golünde büyük sevinç yaşadı.
İşte o anlar 👇
26 yaşındaki kalecinin mutluluğu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü 👇
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