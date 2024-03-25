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Adeta Yeri Göğü İnletti: Kariyerinin İlk Golünü Atan Kaleci Nurullah Aslan'ın Yaşadığı Sevinci Görmelisiniz

Adeta Yeri Göğü İnletti: Kariyerinin İlk Golünü Atan Kaleci Nurullah Aslan'ın Yaşadığı Sevinci Görmelisiniz

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 17:26

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor  mücadelesinin son anlarına kaleci Nurullah Aslan damga vurdu. Aslan, Van temsilcisine bir puanı getirirken kariyerinin de ilk golünü kaydetti.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Karacabey, sahasında Van Spor'u konuk etti. Mücadele, 2-2'lik skorla noktalandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Karacabey, sahasında Van Spor'u konuk etti. Mücadele, 2-2'lik skorla noktalandı.

Van Spor'a beraberliği getiren gol, 90+5'te geldi. Kaleci Nurullah Aslan, takımının kazandığı köşe vuruşunda ileri çıktı ve kendisi adına unutulmaz bir gole imza attı.

Van Spor'a beraberliği getiren gol, 90+5'te geldi. Kaleci Nurullah Aslan, takımının kazandığı köşe vuruşunda ileri çıktı ve kendisi adına unutulmaz bir gole imza attı.

Sezon başında Samsunspor'dan transfer edilen Aslan, kaydettiği kafa golünde büyük sevinç yaşadı.

Sezon başında Samsunspor'dan transfer edilen Aslan, kaydettiği kafa golünde büyük sevinç yaşadı.

İşte o anlar 👇

26 yaşındaki kalecinin mutluluğu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü 👇

26 yaşındaki kalecinin mutluluğu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü 👇
twitter.com
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