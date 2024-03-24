Dalga Konusu Oldu: Barcelona Başkanı Joan Laporta Lamine Yamal'a Gelen Astronomik Teklifi Reddetmiş
Dalga Konusu Oldu: Barcelona Başkanı Joan Laporta Lamine Yamal'a Gelen Astronomik Teklifi Reddetmiş
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Barcelona altyapısından yetişen Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, İspanya manşetlerini süsledi.
Katalanların kulüp başkanı, bu sezon A Takım ile 39 maça çıkan ve bu maçlarda 6 gol 7 asistlik performans sergileyen 2007 doğumlu futbolcusu hakkında konuştu.
Laporta, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 16 yaşındaki yeteneğin 200 milyon euroluk teklif aldığını şu sözlerle açıkladı 👇
"Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok."
Yamal'a 200 milyon euroluk teklifi PSG'nin yaptığı iddia edilirken Laporta, açıklamasının devamında "Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Genç yıldıza gelen teklif, birçok taraftar tarafından gerçekçi bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda İspanyol devin ekonomik durumunun oldukça kötü olduğu ifade edilmişti 👇👇
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