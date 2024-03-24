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Dalga Konusu Oldu: Barcelona Başkanı Joan Laporta Lamine Yamal'a Gelen Astronomik Teklifi Reddetmiş

Dalga Konusu Oldu: Barcelona Başkanı Joan Laporta Lamine Yamal'a Gelen Astronomik Teklifi Reddetmiş

Barcelona futbol
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.03.2024 - 15:30

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken bir yandan da kulüpteki futbolcuların geleceği hakkında konuştu. Laporta, genç yıldızları Lamine Yamal'a gelen ciddi teklifi reddettiklerini ifade etti.

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Barcelona altyapısından yetişen Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, İspanya manşetlerini süsledi.

Barcelona altyapısından yetişen Ekvator Ginesi asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal, İspanya manşetlerini süsledi.

Katalanların kulüp başkanı, bu sezon A Takım ile 39 maça çıkan ve bu maçlarda 6 gol 7 asistlik performans sergileyen 2007 doğumlu futbolcusu hakkında konuştu.

Katalanların kulüp başkanı, bu sezon A Takım ile 39 maça çıkan ve bu maçlarda 6 gol 7 asistlik performans sergileyen 2007 doğumlu futbolcusu hakkında konuştu.

Laporta, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 16 yaşındaki yeteneğin 200 milyon euroluk teklif aldığını şu sözlerle açıkladı 👇

Laporta, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 16 yaşındaki yeteneğin 200 milyon euroluk teklif aldığını şu sözlerle açıkladı 👇

"Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok."

"Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok."

Yamal'a 200 milyon euroluk teklifi PSG'nin yaptığı iddia edilirken Laporta, açıklamasının devamında "Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamal'a 200 milyon euroluk teklifi PSG'nin yaptığı iddia edilirken Laporta, açıklamasının devamında "Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Genç yıldıza gelen teklif, birçok taraftar tarafından gerçekçi bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda İspanyol devin ekonomik durumunun oldukça kötü olduğu ifade edilmişti 👇👇

Genç yıldıza gelen teklif, birçok taraftar tarafından gerçekçi bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda İspanyol devin ekonomik durumunun oldukça kötü olduğu ifade edilmişti 👇👇
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