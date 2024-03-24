Fenerbahçe'den Galatasaray'a Çalım: Ferdi Kadıoğlu'nun Olası Ayrılığında Yeni Sol Bek Bulundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Çalım: Ferdi Kadıoğlu'nun Olası Ayrılığında Yeni Sol Bek Bulundu
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini bitirdi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Fatih Karagümrüklü futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması halinde yeni sol bekini buldu.
Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Karagümlüklü futbolcuyla el sıkıştı.
Salim Manav'ın haberine göre Fenerbahçe Levent Mercan ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İstanbul temsilcisine 2 milyon euro + bonus şeklinde ödeme planladığı belirtildi.
23 yaşındaki sol bek, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ile 4 asist yaptı. Mercan'ın Karagümrük ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sizce Levent Mercan Fenerbahçe'de başarılı olur mu?
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Taraftarların yorumları 👇
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Düne kadar bu sol beki kötüleyen tataftar bugün ferdiden sonra ligin en iyi sol beki demeye başladı. Alemsiniz yemin ediyorum. Fb taraftarı kadar acayip bir ... Devamını Gör
hani ligden çekiliyodunuz n'oldu!.. vaz mı caydınız.