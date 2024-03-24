Acun Ilıcalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Destek Çıktı: Hikayesi Daha Bitmedi Diyerek Camiaya Seslendi

Youtube'da 343 Digital'in Röveşata programına konuk olan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gündemine dair konuştu. Ilıcalı, Başkan Ali Koç'a destek verilmesi gerektiğini dile getirirken sarı-lacivertlilerin ligden çekilme ihtimalini de ele aldı.