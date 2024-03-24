Acun Ilıcalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Destek Çıktı: Hikayesi Daha Bitmedi Diyerek Camiaya Seslendi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Destek Çıktı: Hikayesi Daha Bitmedi Diyerek Camiaya Seslendi
Youtube'da 343 Digital'in Röveşata programına konuk olan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gündemine dair konuştu. Ilıcalı, Başkan Ali Koç'a destek verilmesi gerektiğini dile getirirken sarı-lacivertlilerin ligden çekilme ihtimalini de ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olayların yankısı hala sürüyor. Federasyonun yaşananlara dair nasıl bir aksiyon alacağı merak konusuyken Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a destek geldi.
Youtube'da 343 Digital'e konuk olan Ilıcalı, sarı-lacviertlilerin ligden çekilme ihtimalini değerlendirdi ve şunları söyledi 👇
"Başkanın çok duygusal biri olduğunu düşünüyorum. İçinde küçük bir çocuk var. Artık yeter oynamam dersin ya bir yerden sonra kızdırırsan çocuğu ne yapar topumu alıyorum gidiyorum der. Ali Koç’ta da bu konuda bir bıkkınlık hissediyorum."
Sarı-lacviertlilerin başkanlık seçimi hakkında da konuşan Ilıcalı, Koç'un arkasında durulması gerektiğini ifade etti 👇
Hull City Başkanı, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Ilıcalı, "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." açıklamasında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın