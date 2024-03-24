Canlı Yayında Açıkladı! Sinan Engin'den Milli Takım'daki Semih Kılıçsoy Krizine Dair Çarpıcı İddia

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmiş, daha sonra ani bir kararla Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti. Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, yaşananlara dair iddialarda bulundu.