Canlı Yayında Açıkladı! Sinan Engin'den Milli Takım'daki Semih Kılıçsoy Krizine Dair Çarpıcı İddia
Canlı Yayında Açıkladı! Sinan Engin'den Milli Takım'daki Semih Kılıçsoy Krizine Dair Çarpıcı İddia
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmiş, daha sonra ani bir kararla Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti. Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, yaşananlara dair iddialarda bulundu.
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Siyah-beyazlı formayla bu sezon dikkat çekici performanslardan birine imza atan Semih Kılıçsoy, Milli Takım'ın 22 Mart'ta oynadığı Macaristan maçı öncesinde kadroya davet edilmişti.
Fakat teknik direktör Montella, 18 yaşındaki futbolcuyu karşılaşmadan bir gün önce kadrodan çıkarmış ve Ümit Milli Takım kadrosuna göndermişti.
İtalyan teknik adam, bu kararını "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." şeklinde açıklamıştı.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar da genç futbolcusunun kendisini arayarak “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” dediğini aktarmıştı.
Yaşananların arkasında ise menajerlik şirketinin olduğu, genç futbolcunun şirketin teklifini reddettiği için Ümit Milli'ye gönderildiği iddia edilmişti.
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Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, teknik direktör Montella hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. "Görüntüne baktığımda da iyi bir insana benziyorsun ama sen iyi insan değilsin. Ben duydum çok üzüldüm ama sen hainmişsin" diyen Engin şöyle devam etti 👇
"Montella, bir daha yaparsan anlatırım. Şahitli anlatırım. Menajerlik işlerine alet olma. Kimleri niye çağırıyorsun, neden çağırıyorsun… Neyse, girmeyeceğim konuya daha fazla, anladın sen!" dedi.
Engin ayrıca, Fenerbahçe’ye verildiğini iddia edilen erteleme sözünün tutulmadığını bunun altında Fenerbahçe’nin Türk futbolundan yok edilmek olduğunu iddia etti 👇
“Federasyona buradan sesleniyorum. Fenerbahçe’ye ne sözü verdiniz... 7 Nisan’daki kupa maçını erteleriz sözünü verdiniz mi… Bugün gelinen noktaya baktığımızda ertelememişsiniz. Yani Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’ye karşı bütün sert kozlarını oynuyor ve amaç Fenerbahçe’yi Türk futbolundan yok etmek. Ali başkanın söylediği gibi maçlara çıkmayacak 2. Lig'e düşecek.”
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