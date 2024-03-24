70 Yıllık İş Birliğini Sonlandıran Almanya Futbol Federasyonu Taraftarları Ayaklandırdı
70 Yıllık İş Birliğini Sonlandıran Almanya Futbol Federasyonu Taraftarları Ayaklandırdı
Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Adidas ile olan efsanevi ortaklığını sonlandırıp Nike ile iş birliği yapması, ülkede krize yol açtı. Alman vatandaşları duruma ciddi tepki gösterdi.
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Alman Futbol Federasyonu, hafta içinde yaptığı bir açıklama ile Adidas ortaklığını sonlandırdığını 2027 yılından itibaren 2034'e kadar Nike ile çalışacağını duyurdu.
1954'ten günümüze süren iş birliğinde artık Amerikalı üreticinin tercih edilecek olması birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.
Bazı taraftarlar ise bu durumu sosyal medyada "vatana ihanet" olarak adlandırdı.
Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck karara dair "Ben Alman Milli Takım formasını, üç çizgisiz neredeyse düşünemiyorum." yorumunu yaptı.
Ünlü spor dergisi Kicker'in yaptığı ankete katılan taraftarların yüzde 89'u da bunun yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan tepkiler yükseldi 👇
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"Hayır, Almanya da Adidas'ı Nike'ın üzerinde tutarsa dünya nereye gidiyor? Hayal kırıklığına uğradım."
"Gördüğünüz en kötü formalara hazır olun"
"Ne? Nike dünyanın her yerinde kötü kulüp formaları tasarlıyor. Almanya Futbol Federasyonu hangi gezegende yaşıyor? Çok saçma bir değişiklik. Eğer Alman markası Adidas'ı başka bir markayla değiştirecekseniz o Puma olmalıydı."
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