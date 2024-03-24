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Türkiye'de Büyük Tartışmalara Yol Açan VAR Sistemi Halı Sahalarda Kullanılmaya Başlandı

Türkiye'de Büyük Tartışmalara Yol Açan VAR Sistemi Halı Sahalarda Kullanılmaya Başlandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
24.03.2024 - 12:30

2018 yılında hayatımıza giren VAR Sistemi, artık profesyonel futbol liglerinin yanı sıra halı saha maçlarında da kullanılmaya başlandı.

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Futbola yeni bir boyut kazandıran VAR, kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Futbola yeni bir boyut kazandıran VAR, kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Sisteme dair tartışmalar hala gündemdeki yerini korurken ülkemizdeki bir halı saha, teknolojiye ayak uydurarak VAR'ı devreye soktu.

Sisteme dair tartışmalar hala gündemdeki yerini korurken ülkemizdeki bir halı saha, teknolojiye ayak uydurarak VAR'ı devreye soktu.

VAR kontrolünün yapıldığı anlar böyle paylaşıldı 👇

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