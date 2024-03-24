Türkiye'de Büyük Tartışmalara Yol Açan VAR Sistemi Halı Sahalarda Kullanılmaya Başlandı
Türkiye'de Büyük Tartışmalara Yol Açan VAR Sistemi Halı Sahalarda Kullanılmaya Başlandı
2018 yılında hayatımıza giren VAR Sistemi, artık profesyonel futbol liglerinin yanı sıra halı saha maçlarında da kullanılmaya başlandı.
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Futbola yeni bir boyut kazandıran VAR, kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.
Sisteme dair tartışmalar hala gündemdeki yerini korurken ülkemizdeki bir halı saha, teknolojiye ayak uydurarak VAR'ı devreye soktu.
VAR kontrolünün yapıldığı anlar böyle paylaşıldı 👇
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