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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçındaki Olayların Tartışılan İsmi Osayi Samuel'den Yaşananlara Dair Açıklama!

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçındaki Olayların Tartışılan İsmi Osayi Samuel'den Yaşananlara Dair Açıklama!

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.03.2024 - 18:06

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak, 'Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı' dedi.

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Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcusu, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcusu, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi, şunları söyledi 👇

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi, şunları söyledi 👇

"Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı.

"Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı.

Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı"

Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı"

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, son olarak "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık.

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, son olarak "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık.
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Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" dedi.

Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" dedi.

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