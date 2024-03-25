Trabzonspor - Fenerbahçe Maçındaki Olayların Tartışılan İsmi Osayi Samuel'den Yaşananlara Dair Açıklama!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak, 'Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı' dedi.